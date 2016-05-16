重温稿-《中国新债预测》国开行四期债定位多数接近二级，资金面存不确定因素

* 招标品种：国开行1/3/5/7年固息增发债 * 期限及招标金额：1年：40亿；3/7年：60亿元；5年：70亿元 * 招标时间：1/3/5年：5月17日9:30-10:30；7年：9:30-11:20 * 受访人数: 8位(银行、券商) * 预测区间：2.45%-2.58%；2.85%-2.95%；3.10%-3.17%；3.33%-3.40% * 预测均值: 2.52%；2.90%；3.14%；3.37% 路透上海5月16日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发一至七年四期债。路 透调查显示，今日流动性稍有收敛，现券收益率也小幅上行。而其他消息寡淡，除一年期品 种外，明日其他新债定位仍有望接近二级。只是资金面存一定不确定性，届时还需关注公开 市场逆回购规模等。 华中一银行交易员认为，除一年期品种受手续费因素影响将继续偏低外，其他期限新债 定位“跟二级差不多吧，国开的需求应该还可以，交易户可能会比较多。” 中债登银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、 七年期品种的最新收益率为2.5529%、2.9343%、3.1795%和3.3711%。 央行今日进行了450亿元人民币七天期逆回购，单日净投放250亿元。因大型银行出资减 少，银行间资金面较此前稍有收紧。两位消息人士最新透露，央行今日就MLF操作向部分银 行询量，三个月和六个月期限利率仍持平于上次，分别为2.75%和2.85%。 明日招标四期债为国开行今年第11期 、第八期 、第六 期 和第七期 的增发债，票面利率依次为2.55%、2.72%、2. 96%和3.24%。 具体发行条款如下： 2016年第11、八、六、七期增发债 发行上限 1年：40亿；3/7年：60亿元；5年：70 亿元 期限/计息方式 1/3/5/7年固息 招标时间 1/3/5年：5月17日9:30-10:30 7年：5月17日9:30-11:20 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 5月19日 起息日 1年：5/9；3年：3/3；5年：2/18 7年：2/25 分销期 5/18-5/19 上市日 5月23日 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 1年无；3年0.05%；5/7年0.10% (完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)