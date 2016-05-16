版本:
中国
亚洲 | 2016年 5月 16日 星期一 18:53 BJT

中国新债：青岛定向发行90.6亿元一般及专项地方债，利率较下限上浮15%

路透北京5月16日 - 中国青岛市财政局周一公告称，当日采用定向承销方式发行了总额90.6亿元人民币的
一般和专项地方债，其中一般债68.256亿元，专项债22.344亿元，利率较下限上浮比例均为15%。
    
    青岛本次定向发行的一般债券含含三、五、七和10年期，利率分别为2.93%、3.11%、3.34%和3.33%；专项
债含五、七和10年期，利率和同期限一般债相同。   
    
    以下为青岛市定向地方债具体发行情况：
  债券类别   规模（亿元）  期限（年   利率（%   基准利率（%   上浮基点（bp   上浮幅度（%
                              ）         ）          ）            ）            ）
  一般债券      6.8256         3        2.93        2.55           38            15
  一般债券     20.4768         5        3.11        2.70           41            15
  一般债券     20.4768         7        3.34        2.90           44            15
  一般债券     20.4768        10        3.33        2.90           43            15
    合计        68.256                                                            
  专项债券      11.172         5        3.11        2.70           41            15
  专项债券      4.4688         7        3.34        2.90           44            15
  专项债券      6.7032        10        3.33        2.90           43            15
    合计        22.344                                                                  
    
    青岛市今日上午还招标发行了一般债和专项债，一般债含三、五、七、10年四个期限，中标利率分别为2.
70%、2.87%、3.12%和3.15%，较投标下限依次上浮15bp、17bp、22bp和25个基点(bp)。而专项债含五、七和10
年期，中标利率分别为2.85%、3.10%和3.14%，较投标下限依次上浮15bp、20bp和24个基点(bp)。 
    
    路透统计数据显示，中国2015年地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中定向发行7,921.7795亿元，
占比约两成，公开招标占比近八成。
    
    据路透统计，截至目前，今年以来地方债已发行逾2万亿，其中公开招标方式占约三分之二。 
    
    定价方面，2015年各省市定向地方债利率较下限上浮幅度在15%附近居多。陕西省去年11月发行的定向债
利率则较下限上浮20%，为当年定向债上浮幅度最高；上浮点数绝对值上，则以去年7月2日大连市定向发行的1
0年一般和专项债的69个bp为最大。 
    
    中国财政部曾发布通知，明确今年各地地方债每季度发行不超过规模上限30%，同时要求地方财政着手改
善地方债流动性，并探索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个
人投资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。 
       
    定向承销发行操作规程规定，该种方式下，发行利率区间下限不得低于发行日前1-5个工作日相同待偿期
记账式国债收益率平均值，上限不得高于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值上浮30%。
(完)
    
   参看详情，可点选中国债券信息网 here
                                  here

 (发稿 侯向明； 审校 林高丽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐