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亚洲 | 2016年 5月 16日 星期一 21:58 BJT

美国热股：生技股Regeneron盘初劲升4%，因新加坡淡马锡大幅提高持股

路透5月16日 - 据提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件，新加坡主权财富基金淡马锡控股增持生物科技公司Regeneron Pharmaceuticals 股份，由58,289股大幅提高至126,351股。

Regeneron周一盘初股价劲升4.0%，报384.37美元。(完)

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