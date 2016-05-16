版本:
中国
亚洲 | 2016年 5月 16日 星期一 19:47 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货收高1.1%，因马币走软且出口续增

路透吉隆坡5月16日 - 马来西亚棕榈油期货周一上涨，因马币(林吉特)走软激励棕榈油买盘，且数据显示5月1-15日棕榈油出口继续增加。

8月棕榈油期货 收高1.1%至每吨2,587马币。

截至周一傍晚成交量37,951口，去年日均成交量44,600口。

“马币走软，出口增加，尽管增速比以往慢。”吉隆坡一贸易商提到船货验证机构的数据表示。

船货验证机构Intertek Testing Services和Societe Generale de Surveillance数据显示，马来西亚5月1-15日棕榈油出口较上月同期成长14-16%。

5月1-10日出口数据则显示出口较4月1-10日增加22-32%。

据路透市场分析师王涛的技术分析，棕榈油料在2,559马币寻获支撑，然后向2,629马币的阻力位反弹。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪 审校 蔡美珍)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐