马来西亚期市：棕榈油期货收高1.1%，因马币走软且出口续增

标题新闻：马士基集团CEO称旗下能源部门挂牌上市的可能性较高--彭博
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路透吉隆坡5月16日 - 马来西亚棕榈油期货周一上涨，因马币(林吉特)走软激励棕榈油买盘，且数据显示5月1-15日棕榈油出口继续增加。
8月棕榈油期货 收高1.1%至每吨2,587马币。
截至周一傍晚成交量37,951口，去年日均成交量44,600口。
“马币走软，出口增加，尽管增速比以往慢。”吉隆坡一贸易商提到船货验证机构的数据表示。
船货验证机构Intertek Testing Services和Societe Generale de Surveillance数据显示，马来西亚5月1-15日棕榈油出口较上月同期成长14-16%。
5月1-10日出口数据则显示出口较4月1-10日增加22-32%。
据路透市场分析师王涛的技术分析，棕榈油料在2,559马币寻获支撑，然后向2,629马币的阻力位反弹。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
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