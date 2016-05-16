国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至两周半高位，因西方到货量渐减

标题新闻：马士基集团CEO称旗下能源部门挂牌上市的可能性较高--彭博
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路透新加坡5月16日 - 亚洲石脑油裂解价差周一升至两周半高位每吨60.55美元，因供应过剩的情况料有所缓解，贸易商表示，预定运抵亚洲的西方船货减少。
西方运抵亚洲的石脑油船货1月创下220万吨的纪录后，自2月起逐月减少。
5月到货量最多料达140万吨。下个月到货量甚至可能更少，因考虑到亚洲供应过多，贸易商正婉拒西方船货。
“市况正在改善，由于6月自西方运抵亚洲的船货减少，市场上确定的供应减少。”新加坡一消息人士说。
由于卖方的基本面改善，韩国LG化学为采购石脑油付出更高价格。
该公司以C&F每吨较日本报价贴水约4.25美元，买进一批6月下半月运抵大山的石脑油船货。LG化学5月11日购买一批船期相同、地点相同的船货，每吨贴水5美元。
同样，亚洲汽油裂解价差每升至每桶8.64美元的两周半高位。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
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