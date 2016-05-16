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亚洲 | 2016年 5月 16日 星期一 20:53 BJT

国际油市：亚洲380cst燃料油现货贴水降至4月底以来最低，买兴疲弱

路透新加坡5月16日 - 亚洲380cst燃料油现货贴水周一降至4月27日以来最低，行业消息来源称，在本周第一个交易日买兴逐渐减少。

“今天买盘相当弱。”新加坡一贸易商说。“当我们展期以6月-7月掉期作为评估，买家兴趣不是那么高。”

买兴减少，周一无现货交易报告。消息人士称，最优买方报价在每吨较新加坡报价贴水2.50-4美元。上周五多数在每吨贴水1美元至2美元。

掉期市场方面，成交量持坚支撑380cst燃料油6月-7月跨月价差，正价差从周五的负2.50美元收窄至今天的负2美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 蔡美珍)

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