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市场报道 | 2016年 5月 17日 星期二 06:13 BJT

《美国重要政经日程》--5月17日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1230 - 劳工部公布4月消费者物价指数(CPI)和实质所得

1230 - 商务部公布4月房屋开工数据

1315 - 美联储公布4月工业生产

1530 - 财政部每周例行标售四周期国库券

2030 - 美国石油协会(API)公布一周全国石油报告(完)

全球重要经济事件一览表

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 徐文焰)

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