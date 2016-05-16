《汇市简讯》美元/日圆在关键阻力位下方整理

* 今天日本只有二线数据公布，详见： reut.rs/23VoSHj

* 动量指标和五日、10日及20日移动均线走势彼此抵触--确立中性型态

* 若收于109.65(4月/5月跌势的61.8%回档位)之上，将上看110.39(76.4%回档位)