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亚洲 | 2016年 5月 17日 星期二 06:35 BJT

《汇市简讯》美元/日圆在关键阻力位下方整理

2220GMT

* 美元/日圆亚洲时段开高0.35%，追随美股和美债收益率

* 今天日本只有二线数据公布，详见： reut.rs/23VoSHj

* 动量指标和五日、10日及20日移动均线走势彼此抵触--确立中性型态

* 若收于109.65(4月/5月跌势的61.8%回档位)之上，将上看110.39(76.4%回档位)

* 纽约交易时段波动区间108.73/109.09两端分别为初步支撑/阻力位

* 技术图表请看： reut.rs/23VppZN

(完)

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