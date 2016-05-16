日韩经济指标预测--5月17日-5月24日****

国际油市：美元走软激励油价走高，但美国增产预期限制涨幅
“有两三项关键因素值得关注，鉴于美国原油产量大涨，美国产量数据非常重要。供应面另一个因素是石油输出国组织(OPEC)成员国的任何减产消息。”
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月16日当周 5月17日(二) 0430 日本工业生产修正值 3月 -- +3.6% 产能利用率指数(较前月) -- -5.4% 2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 +0.1% -0.3% (环比年率) +0.2% -1.1% 5月18日(三) 2100 韩国生产者物价指数(较上年同期) 4月 -- -3.3% (较前月) -- -0.1% 2350 日本机械订单(较前月) 3月 +0.5% -9.2% (较上年同期) +0.8% -0.7% 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超2,703 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超4,346 5月19日(四) 暂无重要经济数据公布。 5月20日(五) 暂无重要经济数据公布。 5月23日当周 5月22日(日) 2350 日本出口(较上年同期) 4月 -- -6.8% 日本进口(较上年同期) -- -14.9% 日本贸易收支(亿日圆) -- 顺差7,550 5月23日(一) 0200 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 5月初值 -- 48.2 5月24日(二) 暂无重要经济数据公布。 (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
“有两三项关键因素值得关注，鉴于美国原油产量大涨，美国产量数据非常重要。供应面另一个因素是石油输出国组织(OPEC)成员国的任何减产消息。”
路透北京1月18日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周三大幅抬升，短端上行更为明显。交易员称，境内人民币流动性持续紧张，而美元流动性相对宽松，导致掉期市场买盘增加，推升掉期曲线。隔夜掉期点 一度升至50点，创近三周新高；受短端传导且大行卖压不大，一年期掉期 一度升至1,001点创七个月新高。
路透首尔1月18日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0722GMT，外资在韩国股市卖超193 亿韩元。外资已连续四天卖超韩股，期间累计净卖出3,755亿韩元(3.2241亿美元)的股票。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月18日 -19.3 87.4 -69.5 ^1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5 -58.5 1 月12日 31.4 -10.4 -32.