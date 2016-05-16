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亚洲 | 2016年 5月 17日 星期二 06:40 BJT

****日韩经济指标预测--5月17日-5月24日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                      公布时段     预估值      前值    
   
    5月16日当周
    
    5月17日(二)
    0430 日本工业生产修正值                        3月         --       +3.6%
             产能利用率指数(较前月)                            --       -5.4%
    2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季)          第一季       +0.1%      -0.3%
                              (环比年率)                     +0.2%      -1.1%
 
    5月18日(三)
    2100 韩国生产者物价指数(较上年同期)           4月          --       -3.3%
                              (较前月)                         --       -0.1%
    2350 日本机械订单(较前月)                     3月        +0.5%      -9.2%
                     (较上年同期)                            +0.8%      -0.7%
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                前周          --   买超2,703
         外资投资日本股票(亿日圆)                              --   卖超4,346

    
    5月19日(四)
    暂无重要经济数据公布。
    
    5月20日(五)
    暂无重要经济数据公布。
    
    5月23日当周
    
    5月22日(日)
    2350 日本出口(较上年同期)                     4月         --        -6.8%
         日本进口(较上年同期)                                 --       -14.9%
         日本贸易收支(亿日圆)                                 --    顺差7,550  
    
    5月23日(一)
    0200 日本日经制造业采购经理人指数(PMI)     5月初值        --         48.2
    
    5月24日(二)
    暂无重要经济数据公布。
    (完)
    
             
    ***提取相关资料，请点选下列代码连结

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