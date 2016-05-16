《汇市简讯》美元/日圆以外亚洲货币持稳，并受到支撑

2253GMT * 美元/日圆以外亚洲货币在海外市场持稳，银行报告的成交金额为 平常的一半左右 * 周末中国数据不及预期虽引人关注，但并未引起立即反应 * 美元/日圆以外亚洲货币(以美元/韩元作为引领)持坚并受到支撑 * 昨日菲律宾央行将利率走廊(interest rate corridor)宽度设在10 0个基点，被视同降息 * 澳洲央行会议记录以及新西兰央行通胀预期的发布，将是今日亚洲 市场的关键事件 (完) (编译 郑茵 审校 戴素萍)