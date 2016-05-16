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亚洲 | 2016年 5月 17日 星期二 07:21 BJT

《汇市简讯》美元/日圆以外亚洲货币持稳，并受到支撑

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    * 美元/日圆以外亚洲货币在海外市场持稳，银行报告的成交金额为
平常的一半左右
    * 周末中国数据不及预期虽引人关注，但并未引起立即反应
    * 美元/日圆以外亚洲货币(以美元/韩元作为引领)持坚并受到支撑
    * 昨日菲律宾央行将利率走廊(interest rate corridor)宽度设在10
0个基点，被视同降息
    * 澳洲央行会议记录以及新西兰央行通胀预期的发布，将是今日亚洲
市场的关键事件
    (完)
    
      

 (编译 郑茵 审校 戴素萍)

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