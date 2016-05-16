澳洲经济指标总览--5月17日

国际油市：美元走软激励油价走高，但美国增产预期限制涨幅
“有两三项关键因素值得关注，鉴于美国原油产量大涨，美国产量数据非常重要。供应面另一个因素是石油输出国组织(OPEC)成员国的任何减产消息。”
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月2日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 逆差21.63 逆差30.44 出口(较前月) +4% -1% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 6月2日 (较前月) 3月 +0.4% +0.1% 就业市场(经季节调整) 5月19日 就业人口(较前月变动,万人) 3月 +2.61 -0.07 全职就业人口(较前月变动,万人) -0.88 +1.40 失业率 5.7% 5.8% 就业参与率 64.9% 64.9% 消费者物价指数(CPI) 7月27日 总体CPI(较前季) 第四季 -0.2% +0.4% (较上年同期) +1.3% +1.7% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.2% +0.6% (较上年同期) +1.7% +2.1% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.1% +0.5% (较上年同期) +1.4% +1.9% 国际贸易价格指数 7月28日 进口物价(较前季) 第一季 -3.0% -0.3% 出口物价(较前季) -4.7% -5.4% 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元) 5月31日 经常帐收支 第四季 赤字211 赤字188 商品与服务贸易收支 逆差99.29 逆差73.37 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 6月1日 (较前季) 第四季 +0.6% +1.1% (较上年同期) +3.0% +2.7% (完)
“有两三项关键因素值得关注，鉴于美国原油产量大涨，美国产量数据非常重要。供应面另一个因素是石油输出国组织(OPEC)成员国的任何减产消息。”
路透北京1月18日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周三大幅抬升，短端上行更为明显。交易员称，境内人民币流动性持续紧张，而美元流动性相对宽松，导致掉期市场买盘增加，推升掉期曲线。隔夜掉期点 一度升至50点，创近三周新高；受短端传导且大行卖压不大，一年期掉期 一度升至1,001点创七个月新高。
路透首尔1月18日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0722GMT，外资在韩国股市卖超193 亿韩元。外资已连续四天卖超韩股，期间累计净卖出3,755亿韩元(3.2241亿美元)的股票。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月18日 -19.3 87.4 -69.5 ^1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5 -58.5 1 月12日 31.4 -10.4 -32.