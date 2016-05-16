《中国报摘》--中国证券报5月17日

* 头版头条:

--中国国家主席习近平周一主持召开中央财经领导小组会议，分别研究落实供给侧结构性改革、扩大中等收入群体工作。习近平指出，供给侧结构性改革的主攻方向是减少无效供给，扩大有效供给，提高供给结构对需求结构的适应性。

* 其他:

--记者获悉，新修订的上市公司停复牌新规将最快于下周发布，市场关注的“忽悠式重组”问题将遭到严控。同时停复牌新规还将对A股上市公司随意停复牌、停牌时间过长的问题作出限制，这也被市场看作是A股为冲关MSCI指数扫除的一大障碍。

--中国保监会、财政部近日印发《建立城乡居民住宅地震巨灾保险制度实施方案》，中国巨灾保险制度建设迈出关键一步，以地震为突破口的巨灾保险制度即将开展实践探索。