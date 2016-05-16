《中国报摘》--中国证券报5月17日

国际油市：美元走软激励油价走高，但美国增产预期限制涨幅
“有两三项关键因素值得关注，鉴于美国原油产量大涨，美国产量数据非常重要。供应面另一个因素是石油输出国组织(OPEC)成员国的任何减产消息。”
* 头版头条:
--中国国家主席习近平周一主持召开中央财经领导小组会议，分别研究落实供给侧结构性改革、扩大中等收入群体工作。习近平指出，供给侧结构性改革的主攻方向是减少无效供给，扩大有效供给，提高供给结构对需求结构的适应性。
* 其他:
--记者获悉，新修订的上市公司停复牌新规将最快于下周发布，市场关注的“忽悠式重组”问题将遭到严控。同时停复牌新规还将对A股上市公司随意停复牌、停牌时间过长的问题作出限制，这也被市场看作是A股为冲关MSCI指数扫除的一大障碍。
--中国保监会、财政部近日印发《建立城乡居民住宅地震巨灾保险制度实施方案》，中国巨灾保险制度建设迈出关键一步，以地震为突破口的巨灾保险制度即将开展实践探索。
--宏达新材 公告，永乐影视拟作价32.6亿元人民币置入公司，公司拟置出8.1亿元原有全部资产和负债；2015年永乐影视未经审计的营业收入及净利润分别为6.12亿元和1.83亿元。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 边竞；; 审校 杨淑祯)
“有两三项关键因素值得关注，鉴于美国原油产量大涨，美国产量数据非常重要。供应面另一个因素是石油输出国组织(OPEC)成员国的任何减产消息。”
路透北京1月18日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周三大幅抬升，短端上行更为明显。交易员称，境内人民币流动性持续紧张，而美元流动性相对宽松，导致掉期市场买盘增加，推升掉期曲线。隔夜掉期点 一度升至50点，创近三周新高；受短端传导且大行卖压不大，一年期掉期 一度升至1,001点创七个月新高。
路透首尔1月18日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0722GMT，外资在韩国股市卖超193 亿韩元。外资已连续四天卖超韩股，期间累计净卖出3,755亿韩元(3.2241亿美元)的股票。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月18日 -19.3 87.4 -69.5 ^1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5 -58.5 1 月12日 31.4 -10.4 -32.