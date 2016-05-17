金砖国家：5月16日股汇市收盘纵览

巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘持平，报51,802.920点；投资者等待过渡总统特梅尔(Michel Temer)澄清下一步举措。

南非股市：矿业类股受金价和基本金属价格上涨提振，指标Top-40指数 收盘上涨1.88%，报46,258.34点；大盘综合指数 收盘上涨1.57%，报52,412.68点。

南非汇市：兰特兑美元下跌1.52%，因有报导称财长可能被拘捕

印度股市：上涨，从稍早0.5%的跌势中反弹，因ITC 等几只蓝筹股上涨，抵消了国有银行因季度业绩不佳而下跌的影响。BSE指数 收盘上涨0.64%，报25,653.23点；NSE指数 收盘上涨0.59%，报7,860.75点。