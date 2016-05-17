金砖国家：5月16日股汇市收盘纵览

标题新闻：通用汽车称将向美国工厂追加10亿美元投资，将部分生产从墨西哥转移至美国
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透5月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月16日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.17%，报797.43点。
中国股市：沪综指反弹收涨，成交量低迷投资者情绪仍谨慎
中国汇市：人民币微收跌贬值压力略升，但仍难摆脱区间波动
香港股市：收盘上涨，对令人失望的中国数据反应淡然
============================================================================
巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘持平，报51,802.920点；投资者等待过渡总统特梅尔(Michel Temer)澄清下一步举措。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收复上周五部分跌幅，表现出色，该货币对上涨0.56%，收报3.5022/42，上日收报3.5222/38。
============================================================================
南非股市：矿业类股受金价和基本金属价格上涨提振，指标Top-40指数 收盘上涨1.88%，报46,258.34点；大盘综合指数 收盘上涨1.57%，报52,412.68点。
南非汇市：兰特兑美元下跌1.52%，因有报导称财长可能被拘捕
=========================================================================
印度股市：上涨，从稍早0.5%的跌势中反弹，因ITC 等几只蓝筹股上涨，抵消了国有银行因季度业绩不佳而下跌的影响。BSE指数 收盘上涨0.64%，报25,653.23点；NSE指数 收盘上涨0.59%，报7,860.75点。
印度汇市：卢比兑美元 收报66.8/66.81，上日收报66.765/66.775。
============================================================================
俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨0.79%，报929.12点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨0.8%，报491.28点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.89%，报64.9；卢布兑欧元 升值0.76%，报73.45。(完) (整理 王颖；审校 戴素萍)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
WTO为世界贸易组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。