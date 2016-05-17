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亚洲 | 2016年 5月 17日 星期二 08:07 BJT

金砖国家：5月16日股汇市收盘纵览

路透5月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月16日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.17%，报797.43点。

中国股市：沪综指反弹收涨，成交量低迷投资者情绪仍谨慎

中国汇市：人民币微收跌贬值压力略升，但仍难摆脱区间波动

香港股市：收盘上涨，对令人失望的中国数据反应淡然

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘持平，报51,802.920点；投资者等待过渡总统特梅尔(Michel Temer)澄清下一步举措。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收复上周五部分跌幅，表现出色，该货币对上涨0.56%，收报3.5022/42，上日收报3.5222/38。

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南非股市：矿业类股受金价和基本金属价格上涨提振，指标Top-40指数 收盘上涨1.88%，报46,258.34点；大盘综合指数 收盘上涨1.57%，报52,412.68点。

南非汇市：兰特兑美元下跌1.52%，因有报导称财长可能被拘捕

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印度股市：上涨，从稍早0.5%的跌势中反弹，因ITC 等几只蓝筹股上涨，抵消了国有银行因季度业绩不佳而下跌的影响。BSE指数 收盘上涨0.64%，报25,653.23点；NSE指数 收盘上涨0.59%，报7,860.75点。

印度汇市：卢比兑美元 收报66.8/66.81，上日收报66.765/66.775。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨0.79%，报929.12点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨0.8%，报491.28点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.89%，报64.9；卢布兑欧元 升值0.76%，报73.45。(完) (整理 王颖；审校 戴素萍)

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