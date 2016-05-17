《中国重要政经日程》--5月18日-9月5日

=============================近期重要政经日程==========================

5月18日（周三）

*--上午10时 国新办举行新闻发布会，科技部副部长王志刚、秘书长徐建培介绍实施促进科技成果转移转化行动等方面情况。

5月20日（周五）

--科博会2016中国金融论坛在北京召开，至21日，由科技部、中国贸促会、国家知识产权局、北京市政府共同举办。

5月25日（周三）

*--第十三届上海衍生品市场论坛召开，至26日。

5月30日（周一）

--商务部和北京市政府共同主办的第四届中国（北京）国际服务贸易交易会在北京国家会议中心召开，主题为“智造”中国服务。

6月7日（周二）

--太湖世界文化论坛第四届年会在澳门召开，至9日。论坛主题为“合力建设人类命运共同体的新文明”；中国国家领导人和外国政要、国内外著名专家、中外企业领军人物、国际组织代表、新闻媒体将出席本届年会。

6月12日（周日）

--第四届中国-南亚博览会暨第24届中国昆明进出口商品交易会在中国云南昆明滇池国际会展中心举行，至17日。

7月9日（周六）

--G20贸易部长会议在上海举行，至10日。

9月4日（周日）

--2016年G20峰会在浙江杭州举行，至5日。

注: 1. *代表新增日程。