《全球主要国家债券发行预告》--5月17日-5月24日

标题新闻：通用汽车称将向美国工厂追加10亿美元投资，将部分生产从墨西哥转移至美国
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以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 5/17 日本 标售五年期公债 5/18 日本 标售12个月期贴现国库券 5/18 葡萄牙 标售国库券 5/18 德国 标售10年期联邦债券 5/19 日本 标售三个月期贴现国库券 5/19 日本 标售20年期公债 5/19 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值 公债 5/23 法国 标售国库券(BTF) 5/24 日本 提高流动性标售 5/24 美国 发售两年期公债 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美国现货公债 欧元区公债市场 日本公债市场 英国公债市场 台湾债市 中国债市 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王兴亚；审校 张涛)
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WTO为世界贸易组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。