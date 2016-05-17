《台湾报摘》--工商时报、经济日报5月17日

*工商时报：

--第一份由产学界代表提出的〞OTT产业政策白皮书〞(OTT, over the top 指通过互联网向用户提供各种应用服务)昨天出炉，建议新政府组成OTT国家代表队，扶植台湾本土OTT产业，以翻转整个影视产业日渐衰败的危机、另启新契机。

--高市长陈菊针对高雄港自由贸易港区开发远景，接受媒体集团访问表示，市府与高雄港务公司将共同成立一家土地开发公司，只要立法院通过开发案，预计就可开始运作，未来在〞南方城市合作〞架构下，不排除跟具有海港优势的东协国家合作，让人流进出更加便利性。

*经济日报：

--经济部统计处昨日发布餐饮业营收统计，受益于品牌化、连锁化、服务流程标准化，加上进驻百货商圈集客效益，今年第一季营收达1,110亿台币，创历年单季新高，年增率3.1%，也是连28季正成长。

--F-矽力 最近向金管会申请发行1.25亿美元海外转换公司债案，这是F股陆资标准从严认定后，首度有F公司递件闯关申请筹资，被市场视为指标案例，一旦通过，将带动更多类似F公司增资潮。

--新政府即将上任，承销商对F股陆资认定条件不期待会放宽，纷纷转往越南、马来西亚及新加坡等东南亚等地区，寻找新标的争取来台挂牌。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。