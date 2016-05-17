《台湾报摘》--工商时报、经济日报5月17日

标题新闻：通用汽车称将向美国工厂追加10亿美元投资，将部分生产从墨西哥转移至美国
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*工商时报：
--第一份由产学界代表提出的〞OTT产业政策白皮书〞(OTT, over the top 指通过互联网向用户提供各种应用服务)昨天出炉，建议新政府组成OTT国家代表队，扶植台湾本土OTT产业，以翻转整个影视产业日渐衰败的危机、另启新契机。
--高市长陈菊针对高雄港自由贸易港区开发远景，接受媒体集团访问表示，市府与高雄港务公司将共同成立一家土地开发公司，只要立法院通过开发案，预计就可开始运作，未来在〞南方城市合作〞架构下，不排除跟具有海港优势的东协国家合作，让人流进出更加便利性。
*经济日报：
--经济部统计处昨日发布餐饮业营收统计，受益于品牌化、连锁化、服务流程标准化，加上进驻百货商圈集客效益，今年第一季营收达1,110亿台币，创历年单季新高，年增率3.1%，也是连28季正成长。
--F-矽力 最近向金管会申请发行1.25亿美元海外转换公司债案，这是F股陆资标准从严认定后，首度有F公司递件闯关申请筹资，被市场视为指标案例，一旦通过，将带动更多类似F公司增资潮。
--新政府即将上任，承销商对F股陆资认定条件不期待会放宽，纷纷转往越南、马来西亚及新加坡等东南亚等地区，寻找新标的争取来台挂牌。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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WTO为世界贸易组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。