《台湾重要政经日程》--5月17日-10月10日

标题新闻：通用汽车称将向美国工厂追加10亿美元投资，将部分生产从墨西哥转移至美国
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=====================今日重要政经消息==============================
5/17(二)
--10:00 台湾智库“2016第三次政党轮替”民调记者会。
--12:30 央行标售30年105/7期公债，金额300亿台币，5月20日交割。
--16:00 金管会例行记者会。
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*5/18(三)
--14:00 台北市进出口商公会记者会。
5/20(五)
--09:00 台湾新总统就职典礼。
--16:00 经济部公布4月外销订单，上月年减4.7%。
--16:20 央行公布第一季经常帐，上季顺差200.1亿美元。
5/23(一)
--08:30 主计总处公布4月季调后失业率，3月为3.92%。
--16:00 经济部公布4月工业生产指数年变动率。
5/24(二)
--11:00 台新投信举行记者会。
--16:20 央行公布4月M2年增率，上月年增4.81%。
6/4(六)
--弹性放假补上班日，金融市场开市。
--12:30 央行标售10年期公债105/4期增额发行公债，金额300亿台币，6月8日交割。
6/6(一)
--16:20 央行公布5月底外汇存底，上月底为4,331.84亿美元。
6/7(二)
--08:30 主计总处公布5月底消费者物价指数(CPI)，上月为年增1.88%。
6/9(四)-6/10(五)
--端午节及弹性放假，金融市场休市。
6/21(二)
--12:30 央行标售五年105/8期公债，金额300亿台币，6月24日交割。
9/10(六)
--弹性放假补上班日，金融市场开市。
9/15(四)-9/16(五)
--中秋节及弹性放假，金融市场休市。
10/10(一)
--国庆公众假期，金融市场休市。
注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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WTO为世界贸易组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。