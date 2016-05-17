《香港报摘》--经济日报5月17日

**头版头条**

--新盘按揭战升温，长实地产 旗下5个余货项目引入一、二按最多8成按揭安排，并首次扩展至旗下豪宅项目，兼毋须做压力测试，图尽快销货。

**其他**

--新盘打按揭战，元朗朗屏8号为指定29个大单位，新增首20个月免息免供一按，可借楼价8成，并免去压力测试，名额10个，主攻换楼客源。

--腾讯 将于本周三（18日）公布今年首季业绩，市场看好业务表现强劲，股价昨表现一枝独秀，升3.1%撑起恒指。在两大主业增值服务及网络广告中，后者为腾讯近期的「当红花旦」，当中的效果广告收入更以倍数增长。

--港股反弹挑战两万关，惟动力疲乏，中资股更普遍跑输大市，恒生AH股溢价指数昨高见140点，创两个半月高，意味整体H股较A股廉宜近三成。

--万达商业地产 宣布拟私有化后，引发市场对内房回归A股的预期，曾表示「不会回归A股」的融创中国 董事会主席孙宏斌昨指，理解地产公司私有化及回归A股的决定，融创亦「会考虑」。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘