《香港报摘》--经济日报5月17日

标题新闻：通用汽车称将向美国工厂追加10亿美元投资，将部分生产从墨西哥转移至美国
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**头版头条**
--新盘按揭战升温，长实地产 旗下5个余货项目引入一、二按最多8成按揭安排，并首次扩展至旗下豪宅项目，兼毋须做压力测试，图尽快销货。
**其他**
--新盘打按揭战，元朗朗屏8号为指定29个大单位，新增首20个月免息免供一按，可借楼价8成，并免去压力测试，名额10个，主攻换楼客源。
--腾讯 将于本周三（18日）公布今年首季业绩，市场看好业务表现强劲，股价昨表现一枝独秀，升3.1%撑起恒指。在两大主业增值服务及网络广告中，后者为腾讯近期的「当红花旦」，当中的效果广告收入更以倍数增长。
--港股反弹挑战两万关，惟动力疲乏，中资股更普遍跑输大市，恒生AH股溢价指数昨高见140点，创两个半月高，意味整体H股较A股廉宜近三成。
--万达商业地产 宣布拟私有化后，引发市场对内房回归A股的预期，曾表示「不会回归A股」的融创中国 董事会主席孙宏斌昨指，理解地产公司私有化及回归A股的决定，融创亦「会考虑」。（完）
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台湾报摘 (整理 赵红梅；; 审校 杨淑祯)
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WTO为世界贸易组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。