《香港报摘》--信报5月17日

**头版头条**

--二手楼价高位回落，成交大减，买家希望趁机捞底，代理亦心急想促成交易，结果坠入骗徒圈套。沙田大围指标屋苑名城今年初便有骗徒利用假身份证冒充业主，透过中原地产放盘，并成功“过三关”，骗过代理、律师行和银行，“售出”单位取得约一成楼价金额后即卷款失踪，最终由律师行揭发及报警。

**其他**

--计划在港招股上市的招商证券 ，已于上周五递交上市申请。据报道，由于市况不景，同业估值低，招商证券集资额拟减半。

--A股应否纳入MSCI新兴市场指数的年度检讨结果，将于6月中宣布。花旗相信，“深港通”会随时宣布开通，A股纳入MSCI指数已进入直路。

--香港家庭负债比率轻微回落，金管局文件显示，香港家庭债务占本地生产总值的比率由去年第四季的66.4%，轻微回落至今年首季的66%。另外，新批出住宅按揭的平均按揭成数由今年1月的50.7%下降至3月的50%；平均供款与入息比率则由1月的34.3%升至35%。

--会德丰 副主席梁志坚表示，集团年初售楼至今，已接近全年售楼销售目标100亿港元，有信心今年一定超标；而会德丰过往一、两年售楼均超过年初订下的目标。

--内地召车程式“快的打车”创办人陈伟星，去年获中科矿业 委任为执行董事，中科并于昨天的股东特别大会上通过改名为“网智金控集团有限公司”，转攻电子物流界意向明确。

--月初曾发盈警的富智康 ，昨公布今年首三个月“成绩表”，除了收入一如预期大跌，按年计更赚转蚀，亏损384.8万美元。（完）

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