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亚洲 | 2016年 5月 17日 星期二 08:50 BJT

背景资料：2016年中国信用债违约一览

路透上海5月17日 - 中国经济疲弱不改令企业经营压力不断加大，尤其是产能过剩行业，供给侧改革的推
进更令相关企业偿债困难有增无减；而反腐行动的持续进行，也加大了企业层面所面临的治理风险，并令外部
融资的不确定性相应增加。综合而言，2016年信用债市场的风险暴露或将更甚于2015年，违约案例上升也可能
会更加明显。
    
    以下为2016年中国信用债市场出现的违约案例一览：
    
  发债主体   债券简称   发行规模  兑付日或  期限 票面利率 主承销商  债券种类     备    注
                     (亿元人民币) 付息日 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------
 *春和集团  15春和CP001     4     5月15日    1年   7.95%  工商银行   短融    本息违约，兑付日因
                                                                             假期延至5月16日  
  南京雨润  13雨润MTN1     10     5月13日    3年   5.27%  中国银行   中票    本息违约，延至5月16
  食品                                                    中信银行           日兑付全部本息
  保定天威  11威利MTN1     14     5月12日    5年   6.15%  交通银行   中票       本息违约
  英利新能源   
  东北特殊  15东特钢CP002   7     5月5日     1年   5.88%  国开行     短融       本息违约     
  钢集团                                                  招商银行
  内蒙古奈伦 11蒙奈伦债     8     5月5日   5+2年   7.48%  华林证券   企业债  偿付利息以及回售款
  集团                                                                       违约
  广西有色  13桂有色PPN002  5     4月23日    3年   5.56%  光大银行   PPN     本息违约，兑付日因
  金属集团                                                国开行             假期顺延至4月25日
  保定天威  11天威MTN2     15     4月21日    5年   5.70%  建设银行   中票       本息违约
  集团
  东北特殊  13东特钢MTN002  8     4月12日    5年   5.63%  农业银行   中票  4,504万元应付利息违约
     
  钢集团     
  中煤集团  15华昱CP001     6     4月6日     1年   6.30%  浦发银行   短融       本息违约
  山西华昱能源                                                               4月13日足额偿付本息
  东北特殊  15东特钢SCP001 10     4月5日    90天   6.00%  渤海银行  超短融   本息违约，兑付日因 
    
  钢集团                                                                     假期顺延至4月5日
  东北特殊  15东特钢CP001   8     3月28日    1年   6.50%  国开行    短融     本息违约     
  钢集团   
  保定天威  13天威PPN001   10     3月27日    3年   5.80%  兴业银行  PPN      本息违约，兑付日遇 
  集团                                                    上海银行           节假日顺延至3月28日
    
  南京雨润  15雨润CP001     5     3月17日    1年   6.45%  建设银行  短融     本息违约
  食品                                                    民生银行           至3月31日兑付全部
                                                                             本金及全部利息
  淄博宏达  15宏达CP001     4     3月8日     1年   8%     浦发银行  短融     本息违约
  矿业                                                                       3月11日偿付本息
  广西有色  13桂有色PPN001  5     2月27日    3年   5.70%  光大银行  PPN      本息违约
  金属集团                                                国开行    
  保定天威  11天威MTN1     10     2月24日    5年   5.85%  建设银行  中票     本息违约 
  集团                      
  山东山水  15山水SCP002    8     2月12日   270天  4.50%  招商银行  超短融   本息违约，兑付日遇
  水泥集团                                                                   节假日顺延至2月14日
                                                                             利息随后兑付
  亚邦集团  15亚邦CP001     2     2月9日     1年   7.95%  招商银行  短融     本息违约，兑付日遇
                                                                             节假日顺延至2月14日
                                                                             3月10日偿付本息
  宁德市    13宁德SMECN001 0.25   2月4日     3年   5.80%  兴业银行  集合票据 中债信用增进公司部
  夏威食品                                                                   分代偿本息总额  
  重汽集团  13宁德SMECN001 0.35   2月4日     3年   5.80%  兴业银行  集合票据 中债信用增进公司全
  福建专用车                                                                 部代偿本息总额
  青岛三特  13青岛SMECN1   0.6    1月25日    3年   6.00%  恒丰银行  集合票据 中债信用增进公司全
  电器集团                                                                   部代偿本息总额
  云峰集团  15云峰PPN001   10     1月22日    2年   8%     浦发银行  PPN      15云峰PPN001付息违
            15云峰PPN003   10                1年   7%                        约，其余两期为回售
            15云峰PPN005   10                1年   6.8%                      行权违约
  山东山水  13山水MTN1     18     1月21日    3年   5.44%  兴业银行  中票     本息违约
  水泥集团  
  ----------------------------------------------------------------------------------------------
    
    此外，今年以来信用债市场还有如下风险事件：
    
    --4月25日，中国邮电器材集团公司公告，因向控股股东中国通用集团公司申请进行专项清产核资工作，
为保护投资者利益，公司愿意提前兑付（赎回）尚在存续期内的15邮电器材CP001 、15邮
电器材SCP001 两期债务融资工具。
    但在5月3日，中国邮电器材集团与民生银行 共同公告称，经与投资者、主承销商沟通，决定
终止债券提前兑付（赎回）事宜。
    
    --4月21日，河北宣化北山工业园投资公司称，拟以地方政府债置换其发行的企业债“14宣化北山债”，
并申请提前兑付6亿元企业债本金及利息，随后将召开持有人会议审议上述议案；此外海南省交通投资控股公
司亦拟召开持有人会议，审议提前兑付其发行的“14海南交投MTN001”事宜。
    而一周后的4月28日，两家公司又双双公告称，取消原定召开的持有人会议，终止债券赎回事宜。
    
    --4月12日，中国中钢股份有限公司公告称，将“10中钢债” 回售登记期再度延长三周
至5月3日结束，这已是10中钢债回售登记第八次延期。
    而此前据21世纪经济报道称，中钢集团债务重组方案目前已上报给国资委、银监会并等待国务院的批复，
方案中包含了债转股，占债务的一半。
    
    --4月11日，中国铁路物资公司全部未到期债券宣布暂停交易。作为一家主体评级为AA+的央企发行人，中
铁物资未到期债券的规模高达168亿元，其中48亿元为不到一年的超短期融资券，最近的一期兑付债券为15铁
物资scp004，到期日为2016年5月17日。    
    对于此次暂停交易的原因，公司公告表述为“论证改革脱困措施及债务偿付等重大事项”。这也是继保定
天威、二重重装、中钢集团之后，第四家央企发行人曝露公募债兑付风险，但采取大规模暂停交易的尚属首例
。
    
    后续进展方面，全国银行间同业拆借中心(CFETS)4月25日公告，在中铁物资相关债务融资工具恢复正常交
易流通前，投资者需交易转让相关债务融资工具的，可在提交相关交易转让承诺函后进行交易转让。(完)

 (整理 边竞; 审校 吴芳)

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