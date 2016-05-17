《全球重要经济事件一览表》--5月17日-5月24日

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5月17日(二)

北京--法国外长艾罗对中国进行正式访问(至17日)。

北京--第九届中国国际钢铁大会(至18日)。

香港--路透全球金融监管峰会(至5月20日)。

华盛顿--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯和亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特出席一场讨论会(1625)。

美国米德兰--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗出席该行主办的社区论坛(1715)。

悉尼--澳洲央行公布5月政策会议记录(0130)。

布鲁塞尔--欧洲央行执委兼首席经济学家普雷特发表演说(0745)。

里斯本--欧洲央行银行监管委员会主席努伊出席题为“银行业的现在与未来”会议(1545)。

比勒陀利亚--南非央行召开为期三日的货币政策委员会会议(至5月19日)。

5月18日(三)

北京--中国国新办举行新闻发布会，科技部副部长王志刚、秘书长徐建培介绍实施促进科技成果转移转化行动等方面情况(0200)。

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布4月政策会议记录(1800)。

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，无利率决定公布计划。

挪威斯塔万格--挪威央行总裁奥尔森就货币政策主题发表讲话(0715)。

雅加达--印尼央行举行管理委员会会议(至5月19日)。

5月19日(四)

纽约--纽约联邦储备银行总裁杜德利参加简报会，讨论月度报告“美国经济掠影”(1430)。

波多若斯--斯洛文尼亚央行-国际货币基金组织(IMF)高级别研讨会(至5月20日)。

都柏林--爱尔兰央行总裁连恩(Philip Lane)在资本市场大会上发表讲话(1200)。

雅加达--印尼央行利率决定(0800)。

吉隆坡--马来西亚央行宣布利率决定(1000)。

比勒陀利亚--南非央行宣布利率决定(1300)。

5月20日(五)

日本仙台市--七国集团(G7)财长和央行总裁在日本仙台市召开会议(至5月21日)。

北京--科博会2016中国金融论坛(至21日)。

5月21日(六)

多哈--2016年多哈论坛(至5月23日)。

5月23日(一)

北京--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就美国经济与货币政策发表讲话(0930)。

费城--费城联邦储备银行总裁哈克在一个活动上就经济前景发表讲话(2230)。

东京--日本央行副总裁中曾宏与意大利央行总干事Salvatore Rossi在庆应义塾大学主办的活动上发言(0130)。

5月24日(二)

马德里--2016国际金融协会(IIF)春季成员大会(至5月25日)。演讲嘉宾包括欧洲央行首席经济学家普雷特、欧洲央行银行监管委员会主席努伊、欧洲央行单一处理委员会主席Elke Konig、欧洲央行管委暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛、欧洲央行管委暨西班牙央行总裁林德、及荷兰央行总裁暨欧洲央行管委克诺特。

布鲁塞尔--欧元集团会议。

悉尼--澳洲央行总裁史蒂文斯发表演讲(0305)。

马德里--西班牙央行总裁林德在伊斯兰金融研讨会上致开幕词(0730)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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