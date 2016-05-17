《香港报摘》--其他报纸重要消息5月17日

标题新闻：通用汽车称将向美国工厂追加10亿美元投资，将部分生产从墨西哥转移至美国
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**明报**
--港股成交连日偏低，昨日好淡双方的争持愈趋激烈，国企指数在午后突然出现“闪崩”，2分钟内下跌逾200点。据悉在2时10分至20分期间，短短10分钟有2万张国指期货成交，全以做淡为主，而且集中在4-5个盘，每个盘交易量多达3,000张国期，反映有大户有心质低指数。分析称，近日大市没明显方向，加上成交疏落，容易再出现类似事件。
**星岛日报**
--工商银行 董事长姜建清退休一事昨获确认。工行内部人士透露，中组部昨天正式宣布现任行长易会满出任该行党委书记，现年63岁姜建清卸任该职务。按惯例，在履行相关公司程序以后，易会满将正式接任工行董事长。
--在大力打击洗钱及配合美国《海外帐户税收合规法》（FATCA）防国民逃税之下，现今到银行开户可能被“查家宅”，甚至被拒开户。金管局提交予立法会的文件中详细讲述有关监管要求，其中就打击洗钱向银行提供实用导引，包括详列14种核实客户住址的方法。
**苹果日报**
--曾经风光一时的连锁式卡拉OK持续走下坡。消费市道疲弱，本地乐坛不景及娱乐活动多元化影响下，业界龙头Neway过去一年两度收缩规模。
--星展香港经济研究部经济师卢明俐指，本港不少企业有经营压力，已减员工花红、放慢加薪幅度。若情况进一步转差，明年失业率或升至4-4.5%。
**东方日报**
--有专门负责债务重组及破产申请的律师行预期，倘香港经济下半年续转坏，今年中小企业破产申请及债务重组有机会较去年飙升三至五成，即在最差的情况下，破产申请将创2008年、2009年金融海啸后新高的万五宗水平。
**文汇报**
--发展商藉优惠按揭方案吸客，嘉华国际、信置及港铁合作的一项目昨天更新价单，设“首20个月免息免供第一按揭”计划，提供最高八成按揭。（完）
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台湾报摘 (整理 赵红梅；审校 张喜良)
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WTO为世界贸易组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。