《香港报摘》--其他报纸重要消息5月17日

**明报**

--港股成交连日偏低，昨日好淡双方的争持愈趋激烈，国企指数在午后突然出现“闪崩”，2分钟内下跌逾200点。据悉在2时10分至20分期间，短短10分钟有2万张国指期货成交，全以做淡为主，而且集中在4-5个盘，每个盘交易量多达3,000张国期，反映有大户有心质低指数。分析称，近日大市没明显方向，加上成交疏落，容易再出现类似事件。

**星岛日报**

--工商银行 董事长姜建清退休一事昨获确认。工行内部人士透露，中组部昨天正式宣布现任行长易会满出任该行党委书记，现年63岁姜建清卸任该职务。按惯例，在履行相关公司程序以后，易会满将正式接任工行董事长。

--在大力打击洗钱及配合美国《海外帐户税收合规法》（FATCA）防国民逃税之下，现今到银行开户可能被“查家宅”，甚至被拒开户。金管局提交予立法会的文件中详细讲述有关监管要求，其中就打击洗钱向银行提供实用导引，包括详列14种核实客户住址的方法。

**苹果日报**

--曾经风光一时的连锁式卡拉OK持续走下坡。消费市道疲弱，本地乐坛不景及娱乐活动多元化影响下，业界龙头Neway过去一年两度收缩规模。

--星展香港经济研究部经济师卢明俐指，本港不少企业有经营压力，已减员工花红、放慢加薪幅度。若情况进一步转差，明年失业率或升至4-4.5%。

**东方日报**

--有专门负责债务重组及破产申请的律师行预期，倘香港经济下半年续转坏，今年中小企业破产申请及债务重组有机会较去年飙升三至五成，即在最差的情况下，破产申请将创2008年、2009年金融海啸后新高的万五宗水平。

**文汇报**

--发展商藉优惠按揭方案吸客，嘉华国际、信置及港铁合作的一项目昨天更新价单，设“首20个月免息免供第一按揭”计划，提供最高八成按揭。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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