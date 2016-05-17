《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--5月17日

标题新闻：通用汽车称将向美国工厂追加10亿美元投资，将部分生产从墨西哥转移至美国
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5月17日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7628港元 ) 美股道琼工业指数周一收高175.39,或1%,报17710.71点.因受苹果股价跳升带动，且油价走强支撑能源股上扬。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 117.620 3.53 37536 9.130 1.90 中国铝业 7.900 4.91 9985 2.453 0.12 中国移动 55.620 2.49 225207 86.349 1.23 中国人寿 10.630 2.02 247174 16.503 0.38 中石油 69.040 2.95 41014 5.359 1.31 中石化 67.060 3.39 53649 5.205 2.07 汇丰控股 <HSBC.K 31.180 1.20 2184847 48.406 0.95 中电信 48.320 1.64 16574 3.751 0.83 中国联通 11.190 2.47 149073 8.686 -0.14 兖州煤业 5.070 3.47 3144 3.936 -0.62 华能国际 27.100 0.22 8398 5.259 0.36 南方航空 31.000 0.62 4916 4.813 0.06 东方航空 28.190 4.29 7108 4.376 -0.31 中芯国际 4.170 3.47 12540 0.647 -0.40 （完）
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WTO为世界贸易组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。