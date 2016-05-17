《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--5月17日

5月17日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7628港元 ) 美股道琼工业指数周一收高175.39,或1%,报17710.71点.因受苹果股价跳升带动，且油价走强支撑能源股上扬。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 117.620 3.53 37536 9.130 1.90 中国铝业 7.900 4.91 9985 2.453 0.12 中国移动 55.620 2.49 225207 86.349 1.23 中国人寿 10.630 2.02 247174 16.503 0.38 中石油 69.040 2.95 41014 5.359 1.31 中石化 67.060 3.39 53649 5.205 2.07 汇丰控股 <HSBC.K 31.180 1.20 2184847 48.406 0.95 中电信 48.320 1.64 16574 3.751 0.83 中国联通 11.190 2.47 149073 8.686 -0.14 兖州煤业 5.070 3.47 3144 3.936 -0.62 华能国际 27.100 0.22 8398 5.259 0.36 南方航空 31.000 0.62 4916 4.813 0.06 东方航空 28.190 4.29 7108 4.376 -0.31 中芯国际 4.170 3.47 12540 0.647 -0.40 （完）