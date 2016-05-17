港报社评：中港吹暖风，冀良性互动--经济日报5月17日

全国人大委员长张德江今访港，政圈突吹和谐风，本港社会日趋撕裂，港人固乐见复现和谐，亦忧政治现实当前，此风恐昙花一现。中央、泛民与港人皆应藉此契机，重建良性互动。

社会日趋撕裂 港人期盼和谐

主管港澳事务的张德江今起访港，并将在明天出席一带一路论坛。更惹外界关注的是，张德江访港前，本港政圈突转吹和谐风，如与泛民关系紧张的特首梁振英，前天罕有地以「朋友」称呼泛民；港府亦大力游说本来拒与张德江见面的泛民议员改变初衷，部分泛民议员终答应出席。

港人固然乐见这种和谐气氛，皆因过去几年本港社会日趋撕裂，无论是议会内拉布无日无之，不利经济民生发展，政改更破局收场；而议会外，街头冲突日益升级，今年大年初一更爆旺角暴力冲突，港人自盼香港能复见「政通人和」，重拾理性务实。

然而，港人亦忧在当前的政治现实下，张德江访港吹起的和谐风，未必持久。一方面，中央与泛民的分歧仍大，无论是双方对本港政制发展方向、步伐取态各异，甚至对一国两制的理解亦存在一定落差，双方矛盾难解，很容易再陷针锋相对格局。

另一方面，面对9月立会选举临近，个别泛民阵营、尤其激进派的参选人，或不惜渲染中港矛盾，甚至藉着踩中央红綫的选举语言，以抢选票，恐令中港紧张关系更趋绷紧。

惟要促进中港关系，让本港政治、经济、民生向前走，政圈续吹和谐风，实在必须，关键是中央、泛民都要藉今次契机，多走一步。

中央应理解香港是多元社会，部分泛民主派的政见纵有别中央，但毋须视之为有你没我的对立。中央若能持之以恒聆听本港不同声音，理解背后反映的港人所思所虑，有助中央更贴近本港民情，营造中港良性互动基础。

各方务实解难 同觅中港出路

泛民亦不应视与中央沟通为禁忌，立场先行地拒绝接触，而应以尽一切办法向中央反映港人意愿的务实态度，重建与中央的交流渠道。

除中央与泛民外，港人亦应务实。如社会上有人倡换特首、重启政改等，惟其叫价不低，亦显得不切实际。但只有维系得来不易的和谐政治气氛、促成中港正向互动，在面对如人大8.31决定等政治关卡时，各方才有望藉创造性的思维，打开更灵活弹性的政治空间，为中港各种争议矛盾，尤其政治困局中，寻求新出路。

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