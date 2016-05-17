金属期市：伦铜自两个半月低点反弹，市场关注中国

标题新闻：英国汽车行业称为维持与欧盟贸易，须参与欧盟关税同盟，实行WTO关税给行业带来威胁
WTO为世界贸易组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
中国中央电视台周一报导，国家主席习近平在主持召开中央财经领导小组第十三次会议称，要坚定不移推进供给侧结构性改革，在发展中不断扩大中等收入群体。
两位消息人士周一透露，中国央行金融稳定局正在摸底评估银行业不良贷款的真实性，查正常类和关注类贷款中有无隐藏不良资产以及是否存在行政性干预等情况。
惠誉周一表示，英国退欧可能损及与之有着密切贸易或金融关系的其它欧盟国家的债信评级，包括德国、法国、西班牙、爱尔兰及荷兰。
油价周一触及六个月高位，因担心全球供应中断，长期看空油价的高盛对油市看法变得更积极，尽管库欣的原油库存增加限制了涨幅。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 孙国玉/王兴亚；审校 许娜/戴素萍)
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路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。