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亚洲 | 2016年 5月 17日 星期二 09:24 BJT

金属期市：伦铜自两个半月低点反弹，市场关注中国

中国中央电视台周一报导，国家主席习近平在主持召开中央财经领导小组第十三次会议称，要坚定不移推进供给侧结构性改革，在发展中不断扩大中等收入群体。

两位消息人士周一透露，中国央行金融稳定局正在摸底评估银行业不良贷款的真实性，查正常类和关注类贷款中有无隐藏不良资产以及是否存在行政性干预等情况。

惠誉周一表示，英国退欧可能损及与之有着密切贸易或金融关系的其它欧盟国家的债信评级，包括德国、法国、西班牙、爱尔兰及荷兰。

油价周一触及六个月高位，因担心全球供应中断，长期看空油价的高盛对油市看法变得更积极，尽管库欣的原油库存增加限制了涨幅。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 孙国玉/王兴亚；审校 许娜/戴素萍)

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