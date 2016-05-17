港报社评：张德江增感性认知，港人尽量表达意见--明报5月17日

全国人大委员长张德江今午抵港，这是2011年总理李克强访港之后，首次有中央领导人来港。过去6年，香港发生了很多事情，政治生态丕变，管治困局愈缠愈紧，而本港经济又处于回归以来最坏景况。此刻正是港事蜩螗，繁荣与稳定都备受挑战，期望张德江此行带来积极信息，强化港人对前景的信心。另外，张德江主管港澳事务，对香港情势当有充分了解和掌握，期望他此行增加多一点感性认知，使日后能够更「接地气」地领导香港工作。

访问改视察无问题，港人珍惜独特实质

回归之后，江泽民、朱熔基、胡锦涛、温家宝、习近平、李克强等领导人先后来过香港，内地都以「访问」定义行程性质。今次张德江来港，官方新华社表述为「视察」，即是「委员长张德江到香港视察」，情况与领导人到内地其他地方视察工作一样。香港是中国的特别行政区，张德江来港视察工作，彰显中央与地方的领导与被领导关系，完全正常，没有什么可以非议。不过，值得讨论的是，以往领导人来港公干界定为访问，不称为视察，那是有一定背景和考虑，主要为突出香港在中国这个大家庭的独特性和独特地位。

香港之独特，由国家的一系列特殊方针政策确定下来，此乃衆所周知，毋须赘言。就港人而言，特首梁振英去年底到北京述职，由以往平排而坐，改为国家主席习近平在长桌居中而坐，一衆官员分坐两旁的工作汇报方式；或是今次张德江来港视察等突出「一国」的安排，香港社会对此无异议，新安排回归应有礼数，廓清「一国」、「两制」的从属与区别，未尝不是恰当做法。不过，形式改变了，香港的独特性和独特地位会否跟着有变，才是港人关心的事。

张德江主管港澳事务，对香港整体情势的了解和掌握肯定十分全面。不过，理性认知之余，若加上感性认知，更能够感知香港的脉动，更知道保持香港独特性之重要。张德江在港期间，他的车队进入湾仔北，包括下榻酒店、会展中心等一带范围的马路，都已经被水马围封，坐在车内，根本看不到水马外的情况。警方为了保安需要，摆放水马把车队保护起来，这样的景象实际上反映了香港现况，目的为避免有人滋扰甚或冲击张德江。这是折射出香港政治上的不安与不宁，而车队走在水马夹道的感受，在阅读文件、听取汇报是无法体会的。

另外，水马折射出负责保安工作的警方与被认为会扰乱视察、冲击活动者的攻防关系，显示公权力与民间抗争隔着水马互动，说明香港对个人基本权利的容忍与尊重，也是香港独特性的体现。当然，香港社会的生活方式并不只是示威、抗争，而是有更多体现核心价值、独特性的一面。到水马以外的马路，才见得着香港的真实路况，期望张德江透过今次视察，对香港这部难以读懂的书，有更多认识和了解。

理性交流提出诉求，勿喊口号冲击会场

张德江今次来港逗留约48小时，有机会与他会面的人多表示会反映意见。不过，由于张德江行色匆匆，不会有足够时间与会面人士深谈；即使如此，基于香港诸事纷烦，各方人士应该把握机会，说出所思所感，提出具体建议，让张德江直接聆听。这几日，泛民议员就是否出席张德江在席的活动，几经周折；据知明日晚宴之前的小范围酒会，4名获邀泛民议员将会出席，这是积极进展，不应期望短短数分钟交谈会为香港事务带来根本转变，只是这类直接交流若不开展，则中央与泛民的关系顺转更难出现。

今次的酒会交谊，期望创造出中央与泛民破冰的氛围，使香港整体与内地的互动，走向更广泛和正常化。而要达此目标，首要泛民议员认识清楚，明日与张德江的互动，应该是理性平和交流，表达意见甚至提出诉求，而非喊口号、高呼冲击的场合。

今次张德江来港视察，香港面对的并非一时一地经济不景和周期调整，而是更深层、尖锐实质的矛盾而酿成的困局。期望张德江在港期间，适当透露一些信息，让港人对困惑混沌的前景，看到有纾解和廓清之望。港人透过与张德江的理性互动，消除误解，强化互信，为香港前景注入新动力，这是我们对今次张德江视察的期望。

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