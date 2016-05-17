全球金市：金价小涨，但美元走坚及股市反弹遏制涨势

标题新闻：通用汽车称将向美国工厂追加10亿美元投资，将部分生产从墨西哥转移至美国
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亚洲股市周二从两个月低点反弹，之前科技巨头苹果反弹以及油价上涨提振了美股。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.1%，延续从上周五触及的两个月低点开始反弹的势头。日股日经指数 涨约1.0%。
金价今年以来已累计上涨20%，因市场猜测，对全球市场动荡的担忧已令美国联邦储备理事会(美联储/FED)放慢升息步伐。
周一的文件显示，位于纽约的对冲基金Paulson & Co削减了黄金投资。该公司的负责人John Paulson是全球最有影响力的黄金投资人之一。但亿万富翁索罗斯和其他大型基金多年来首次重拾黄金。
贵金属冶炼商庄信万丰周一称，今年铂金市场的供应缺口料扩大至86.1万盎司，因为随着欧6B新标准的实施，汽车尾气净化催化剂制造商对铂金的需求也在增长。
全球最大钯金生产商--俄罗斯诺里尔斯克镍业GMKN.MM认为，钯金市场可能需要长达三年时间消化混沌不明的地表库存。
美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在美国华盛顿邮报周一刊登的采访中称，美联储6月会议应考虑升息，他表示通胀正向2%靠近，且就业市场收紧。
中国中央电视台周一报导，国家主席习近平在主持召开中央财经领导小组第十三次会议称，要坚定不移推进供给侧结构性改革，在发展中不断扩大中等收入群体。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/汪红英；审校 李婷仪/李春喜)
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WTO为世界贸易组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。