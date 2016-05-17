港报社评：中央展诚意，机会应珍惜--文汇报5月17日

标题新闻：英国汽车行业称为维持与欧盟贸易，须参与欧盟关税同盟，实行WTO关税给行业带来威胁
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全国人大常委会委员长张德江今日抵港，出席「一带一路」高峰论坛并视察香港，期间将广泛听取社会各界人士的意见，与包括部分反对派议员在内的立法会议员，以酒会形式见面沟通，显示出中央政府包容开放、听取香港各方面意见的真诚愿望，相信会有助于香港社会放下歧见，减少戾气，共同努力应对经济下行的压力，全力改善民生。
香港社会应以积极的态度看待中央领导人与社会各界的沟通，有机会参与的反对派议员，更应珍惜机会，善意、客观、真实地反映情况，共同营造良好的气氛，让理性沟通可以成为今后的新常态。
目前，香港正处在机遇与挑战并存，希望和困难同在的重要发展阶段，中央领导人此时视察香港和广泛听取港人意见，进一步显示中央坚定不移地贯彻「一国两制」的决心，显示中央真诚地为香港好，衷心希望广大港人能够团结一心，发扬同心协力、同舟共济的精神，迎接挑战，克服困难。
据了解，张德江此次视察香港，一直在不断听取社会各方面的意见和建议，根据实际情况和香港社会期望安排行程，尤其重视听取各方面的各种声音，为香港社会带来了构建和谐融洽的示范。安排在晚宴前举行小范围的酒会，邀请包括四位反对派议员在内的立法会主要党派议员出席，让大家有机会充分表达愿望、反映情况，就是中央政府重视各方面意见的明证。
应该说，中央的沟通大门一直是敞开的，一直都以多种不同的方式，与港人沟通和听取意见。问题在于反对派出于其政治考虑，为正常的沟通交流制造了种种障碍，甚至是自我设限。其实，在「一国两制」下的香港，如果有什么意见和建议想要向中央提出，完全可以用沟通和交流的方式进行。
像这次在晚宴前的酒会，就是以一种轻松的方式来听取意见和沟通交流，出席的议员们应该珍惜和把握机会，如实反映情况、提出意见，也可以就大家关注的焦点进行讨论。当然，反映意见要实事求是，不宜沦为个人好恶的宣泄，而要符合香港的实际情况，这样才可令沟通和交流具建设性。
政治本来就是一门沟通和交流的艺术，从政者应以正面和积极的心态来掌握、运用这门艺术。尤其是在香港，从政者首先要有为香港服务的精神，要坚持为香港社会整体利益和市民大众福祉而从政的理念，这样才够资格说是真正为香港好。因此，广大市民都期待这些在政坛上有分量的反对派人士，珍惜并把握机会，放弃怀疑、防范甚至敌视的偏激态度，以实际行动积极回应中央的善意，让沟通交流在正常的气氛和理性的基础上顺利进行。
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