港报社评：张德江两正面讯息有深意--星岛日报5月17日

全国人大委员长张德江与七个部级官员今天抵港，展开三天活动，据行程安排，「重头戏」有二︰一是出席「一带一路高峰论坛」；二是于当晚在欢迎宴上讲话，以及于宴会前与包括泛民代表在内的一批立法会议员「小围」会面。两项活动性质不相同，却有一个共同点，就是分别在经济与政治方面，发出正面讯息，希望香港走出纷乱的阴霾，重新聚焦于经济发展和政治融和，开创新的局面。对这个新方向，香港各方都应该深切思考。 近年香港一直处于政治低气压，经济受到多重矛盾羁绊，发展步代缓慢，向前冲的动力不断减弱，让竞争对手新加坡和内地的上海、深圳等城市纷纷超越，社会却仍纠缠于无休止的争议。 港应重新聚焦经济民生 中央提出「一带一路」的宏图，给香港带来经济发展的新机遇和新动力，张德江今次来港出席「一带一路高峰论坛」并发表讲话，就是要向港人指出，这是个难得的黄金机遇，如果能好好把握，香港就可以「借东风」快速前行，重头赶上周围的强劲对手。 香港的金融界与商贸界也已看到这条笔直的高速公路，只要能及时朝这方向开行，就可以成为赢家。「一带一路」内的多个国家，特别是近年高速发展的东盟与中亚地区，都有意利用香港国际金融中心的枢纽角色，进行融资及开展商贸关系，故对香港而言，「一带一路」是水源滚滚而来的财路。张德江此行，料会提到香港可助国家推动此宏图，也能从中得益，期望港人明白这正面意义。 张德江除了出席「一带一路」活动，也会参观大埔科学园，以及视察公共房屋地盘和探访长者安居机构。这些行程同样带出一个讯息，就是香港须着眼于创新与高科技发展，扩阔经济发展的领域，走出一条新路；同时，也应将施政重点放回民生建设，改善市民生活。 摆脱低气压 走向融和 近年香港立法会成为「斗嘴场」，议员花了大部分时间于政治争拗，把民生大计搁于一旁，拉布行动更将众多涉及经济发展的项目拖住，而议事堂也是整个社会的缩影，负面气氛令人纳闷。张德江料会提出重视经济民生的正面方向，相信也是中央对香港的另一期盼。 没完没了的纷争，源于盘根错节的政治矛盾，泛民为赢得支持，宁「斗」不「和」，而对立各方则愈斗愈硬，形成恶性循环，把香港困死。 张德江今次邀请建制派与泛民政党的代表会面，在港期间料不会评论政制改革、特首选举等尖锐政治议题，显示中央希望香港政治走向融和的方向，通过理性对话、诚意沟通，纾解种种深层矛盾，虽然前路仍漫长，但只要大家朝这一方向前行，问题总可以解决。不少对政治纷争感沮丧的市民，对这个正面讯息，应会十分认同。