长江期货：沪深300期指主力净多回升

以下内容节选自5月17日的《期货日报》：

周一，沪深300股指期货震荡走高，主力合约IF1605报收3,082.4点，为上周以来收盘价最高。市场在4月经济数据不及预期的情况下，并未出现进一步下跌，可能意味着投资者经过一周时间对当前经济重新认识后已充分消化并接受经济短期自然回落的过程。IF四份合约持仓量下降285手至43,975手，为近一个月最低水平。持仓量的降至低位，同样反映着市场进一步下跌的动能已衰弱。

数据显示，前20名席位在IF1605与IF1606合约上合计共持买单31,751手、卖单30,465手。主力净多持仓量1,286手，较前一交易日增加195手。当前主力席位净多持仓量为近12个交易日最高，恢复至本月初市场急促下跌前的水平，表明市场主力情绪已得到修复。两份合约上，主力多方均胜主力空方一筹。在IF1605上，前20空方席位合计减持卖单2311手超过前20多方席位合计减持买单2201手，显示空方减仓更主动。其中，华泰期货、南华期货席位分别减持卖单480手、351手，幅度较大。在IF1606上，前20多方席位合计增持买单2,165手超过前20空方席位合计增持卖单2,086手，表明在远月合约上的增仓多方更积极。其中，中信期货、海通期货、国泰君安期货席位分别增持买单506手、443手、313手，较为集中。(完)

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