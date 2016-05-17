宏源期货：沪铜沽空思路，沪银整理收尾

标题新闻：英国汽车行业称为维持与欧盟贸易，须参与欧盟关税同盟，实行WTO关税给行业带来威胁
WTO为世界贸易组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以下内容节选自5月17日的《期货日报》：
沪铜主力合约日K线跌破年内重要上行趋势线，下行空间打开。3月上旬和4月下旬，沪铜出现两个高点，但成交量连续下滑，而跌破支撑位36200元/吨一线支撑后，成交量再度走高，空头打压力度明显增加。MACD指标线年内长时间呈现背离态势，目前指标线已经下穿中轴进入空头格局，柱状线翻绿，空头动能持续累积。均线系统过渡至空头排列，短期均线快速下移，叠加支撑线形成的反向压制，短期内反弹幅度会受到限制。当前布林中轨已经下拐，随着价格破位，通道开口再次放大，K线主体靠近布林下轨。下方第一支撑位降至34350元/吨一线，后市应维持沽空思路。
从周线图看，沪银主力合约三次探底后转而上行，并成功突破60日均线，均线逐步转为多头排列，并且60日均也已经掉头向上。从小时图看，前期沪银上行通道较为规则，经历4月拉升之后脱离原有通道，短时间内快速见顶，并开始构造头部整理形态。连续三次冲高均以失败告终，且成交量急剧萎缩，MACD指标线三个波峰连续走低，指标线正在测试中轴支撑，柱状线收缩，多头动能明显衰竭。目前走势已经接近整理形态末端，我们认为向下突破的概率较高，价格有望再度回归前期上行通道内部。沪银继续上行空间不大，可背靠上方切线压力，沽空操作。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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