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亚洲 | 2016年 5月 17日 星期二 09:26 BJT

期货日报：利好因素占主导作用，黄金将继续走高

以下内容节选自5月17日的《期货日报》：

美国就业市场转弱暗示，美联储在年底前升息的机率不大，这使得金价在1,260美元/盎司获得强劲支撑。同时，全球市场的避险需求和实物需求也支持黄金再度上涨。笔者预计黄金市场将继续走高，但这一过程或充满波折。

从周线来看，黄金市场依然在上行趋势中，走势图并未显现任何重大看空信号，目前的回落更像是健康的修正。笔者认为，目前黄金的利好因素仍占主导作用，预计金价将进入一个漫长的新牛市。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.（完） (整理 路透中文部)

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