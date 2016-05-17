期货日报：利好因素占主导作用，黄金将继续走高

标题新闻：英国汽车行业称为维持与欧盟贸易，须参与欧盟关税同盟，实行WTO关税给行业带来威胁
WTO为世界贸易组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以下内容节选自5月17日的《期货日报》：
美国就业市场转弱暗示，美联储在年底前升息的机率不大，这使得金价在1,260美元/盎司获得强劲支撑。同时，全球市场的避险需求和实物需求也支持黄金再度上涨。笔者预计黄金市场将继续走高，但这一过程或充满波折。
从周线来看，黄金市场依然在上行趋势中，走势图并未显现任何重大看空信号，目前的回落更像是健康的修正。笔者认为，目前黄金的利好因素仍占主导作用，预计金价将进入一个漫长的新牛市。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.（完） (整理 路透中文部)
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路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。