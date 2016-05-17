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亚洲 | 2016年 5月 17日 星期二 09:27 BJT

永安期货：美豆期货上行走势仍未结束

以下内容节选自5月17日的《期货日报》：

受美国农业部月度供需报告利多提振，5月13日，美豆指数创出自2015年以来新高。目前来看，美豆上行走势仍未结束，后期需重点关注美豆供给端的变化。

　　一方面，美国农业部5月供需报告意外利多，将美豆的新作库存调至紧平衡状态，给美豆新作的交易指引出偏多方向；另一方面，未来几个月美豆处于播种及生长期，同时今年天气模型预计会切换至拉尼娜模式，如果天气出现问题，会使得美豆新作库存继续紧张，从而引发市场炒作。由此预计，在美豆新作产量确定之前，美豆价格易涨难跌，仍适合多头配置。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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