永安期货：美豆期货上行走势仍未结束

标题新闻：通用汽车称将向美国工厂追加10亿美元投资，将部分生产从墨西哥转移至美国
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以下内容节选自5月17日的《期货日报》：
受美国农业部月度供需报告利多提振，5月13日，美豆指数创出自2015年以来新高。目前来看，美豆上行走势仍未结束，后期需重点关注美豆供给端的变化。
一方面，美国农业部5月供需报告意外利多，将美豆的新作库存调至紧平衡状态，给美豆新作的交易指引出偏多方向；另一方面，未来几个月美豆处于播种及生长期，同时今年天气模型预计会切换至拉尼娜模式，如果天气出现问题，会使得美豆新作库存继续紧张，从而引发市场炒作。由此预计，在美豆新作产量确定之前，美豆价格易涨难跌，仍适合多头配置。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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WTO为世界贸易组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。