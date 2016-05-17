徽商期货：郑糖后市上扬需要销售支撑

标题新闻：通用汽车称将向美国工厂追加10亿美元投资，将部分生产从墨西哥转移至美国
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以下内容节选自5月17日的《期货日报》：
春节后至今，国内糖市较为稳定，现货价格波动不大，期货盘面也表现平淡。自3月中旬开启了一波小幅上涨后，郑糖行情持续盘整，平淡的行情也引发业内人士对糖市的担忧。反观国际糖市，自今年2月以来，每隔一段时间就出现一段大幅上涨行情，ICE期糖价格自2月下旬的12.61美分/磅上升至短期高位16.75美分/磅，在短暂回调至14美分/磅后，糖价再次因产不足需被进一步调高而快速上行至16.75美分/磅。相比于国内糖市的“波澜不惊”，国际糖市可以用“波澜壮阔”来形容。基于此，我们从国际市场和国内市场两个角度来分析郑糖未来一段时间的走势。
受国际糖市上行及国内销售不佳影响，郑糖短期保持小幅震荡的可能性较大。不过，随着暑期来临，如果能够出现较大的用糖需求，在糖市销售较好的情况下，郑糖将兑现减产利好预期。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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WTO为世界贸易组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。