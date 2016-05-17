徽商期货：郑糖后市上扬需要销售支撑

春节后至今，国内糖市较为稳定，现货价格波动不大，期货盘面也表现平淡。自3月中旬开启了一波小幅上涨后，郑糖行情持续盘整，平淡的行情也引发业内人士对糖市的担忧。反观国际糖市，自今年2月以来，每隔一段时间就出现一段大幅上涨行情，ICE期糖价格自2月下旬的12.61美分/磅上升至短期高位16.75美分/磅，在短暂回调至14美分/磅后，糖价再次因产不足需被进一步调高而快速上行至16.75美分/磅。相比于国内糖市的“波澜不惊”，国际糖市可以用“波澜壮阔”来形容。基于此，我们从国际市场和国内市场两个角度来分析郑糖未来一段时间的走势。