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亚洲 | 2016年 5月 17日 星期二 09:31 BJT

中大期货：沪胶多头难有上佳表现

以下内容节选自5月17日的《期货日报》：

从5月开始，国内沪胶呈现“过山车”行情，在基本面利多因素作用下，沪胶期价一度上涨到13670元/吨，之后受多方面利空因素影响，出现V形反转，5月16日大跌至11110元/吨。笔者认为，随着前期利多因素出现消退，阶段性供给偏紧逐渐缓解，后期如果沪胶反弹不创新高，将大概率地出现中期顶部。

　　目前来看，天胶面临以下三个利空因素：一是产区开割所带来供给增加，国际低产期即将过去；二是上期所库存大增将持续压制天胶上涨预期；三是下游消费难有超预期的靓丽表现。展望未来，沪胶此轮持续5个月的中期上涨基本结束，后市建议偏空为主。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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