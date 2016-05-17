中大期货：沪胶多头难有上佳表现

从5月开始，国内沪胶呈现“过山车”行情，在基本面利多因素作用下，沪胶期价一度上涨到13670元/吨，之后受多方面利空因素影响，出现V形反转，5月16日大跌至11110元/吨。笔者认为，随着前期利多因素出现消退，阶段性供给偏紧逐渐缓解，后期如果沪胶反弹不创新高，将大概率地出现中期顶部。

目前来看，天胶面临以下三个利空因素：一是产区开割所带来供给增加，国际低产期即将过去；二是上期所库存大增将持续压制天胶上涨预期；三是下游消费难有超预期的靓丽表现。展望未来，沪胶此轮持续5个月的中期上涨基本结束，后市建议偏空为主。(完)