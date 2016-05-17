中大期货：沪胶多头难有上佳表现

标题新闻：通用汽车称将向美国工厂追加10亿美元投资，将部分生产从墨西哥转移至美国
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以下内容节选自5月17日的《期货日报》：
从5月开始，国内沪胶呈现“过山车”行情，在基本面利多因素作用下，沪胶期价一度上涨到13670元/吨，之后受多方面利空因素影响，出现V形反转，5月16日大跌至11110元/吨。笔者认为，随着前期利多因素出现消退，阶段性供给偏紧逐渐缓解，后期如果沪胶反弹不创新高，将大概率地出现中期顶部。
目前来看，天胶面临以下三个利空因素：一是产区开割所带来供给增加，国际低产期即将过去；二是上期所库存大增将持续压制天胶上涨预期；三是下游消费难有超预期的靓丽表现。展望未来，沪胶此轮持续5个月的中期上涨基本结束，后市建议偏空为主。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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WTO为世界贸易组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。