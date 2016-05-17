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亚洲 | 2016年 5月 17日 星期二 09:53 BJT

《香港重要政经日程》--5月17日-5月27日

================== 今日重要政经消息=================

5月17日（周二）

公布2-4月失业率。

香港中资证券业协会“一带一路”金融专着新闻发布会。

神州租车 公布季度业绩。

10:00 中国飞机租赁 股东周年大会。

11:00 映美控股 股东周年大会。

11:00 腾邦控股 股东周年大会。

14:00 神州租车 股东周年大会。

15:00 光大国际 股东周年大会。

16:00 利亚零售 股东周年大会。

================== 近期重要政经消息=================

5月18日（周三）

腾讯控股 公布首季度业绩。

08:00 香港特区政府主办“一带一路高峰论坛”。

09:00 中国石化 在中国举行股东周年大会。

10:00 光大控股 股东周年大会。

11:00 众安房产 股东周年大会。

11:30 港铁公司 股东周年大会。

14:00 SOHO中国 股东周年大会。

14:30 中远太平洋 股东周年大会。

14:30 TCL通讯 股东周年大会。

15:30 TCL多媒体 股东周年大会。

15:30 腾讯控股 股东周年大会。

16:30 和谐汽车 股东周年大会。

5月19日（周四）

金山软件 公布季度业绩。

11:00 香港电视网络 股东周年大会。

11:30 利丰 股东周年大会。

15:00 中国太平 股东周年大会。

15:30 网龙 股东周年大会。

5月20日（周五）

09:30 北京汽车 在中国举行股东周年大会。

10:00 汉能薄膜发电 在中国举行股东周年大会。

14:00 中海发展 在中国举行股东周年大会。

15:00 瑞安房地产 股东周年大会。

5月23日（周一）

公布4月份消费物价指数（CPI）。

14:00 万洲国际 股东周年大会。

15:00 北控水务 股东周年大会。

11:00 中国海外宏洋 股东周年大会。

5月25日（周三）

10:00 万达商业 在中国举行股东周年大会。

11:00 中国电信 股东周年大会。

14:30 嘉里物流 股东周年大会。

15:00 上置集团 股东周年大会。

15:30 华润啤酒 股东周年大会。

*5月26日（周四）

公布4月份进出口数字。

09:30 中信银行 在中国举行股东周年大会。

10:00 中移动 股东周年大会。

10:30 天下图控股 股东周年大会。

13:30 海通证券 在中国举行股东周年大会。

15:30 中海油 股东周年大会。

*5月27日（周五）

09:00 徽商银行 在中国举行股东周年大会。

09:30 佐丹奴 股东周年大会。

10:00 盛源控股 举行股东周年大会。

10:00 TSC集团控股 举行股东周年大会。

10:30 中国广核电力 举行股东周年大会。

10:30 五矿建设 股东周年大会。

14:00 丽珠医药 在中国举行股东周年大会。

16:00 吉利汽车 举行股东周年大会。

16:00 霸王国际 在中国举行股东周年大会。

注：（1）代表新增。

（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）

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