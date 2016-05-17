《香港重要政经日程》--5月17日-5月27日

标题新闻：英国汽车行业称为维持与欧盟贸易，须参与欧盟关税同盟，实行WTO关税给行业带来威胁
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================== 今日重要政经消息=================
5月17日（周二）
公布2-4月失业率。
香港中资证券业协会“一带一路”金融专着新闻发布会。
神州租车 公布季度业绩。
10:00 中国飞机租赁 股东周年大会。
11:00 映美控股 股东周年大会。
11:00 腾邦控股 股东周年大会。
14:00 神州租车 股东周年大会。
15:00 光大国际 股东周年大会。
16:00 利亚零售 股东周年大会。
================== 近期重要政经消息=================
5月18日（周三）
腾讯控股 公布首季度业绩。
08:00 香港特区政府主办“一带一路高峰论坛”。
09:00 中国石化 在中国举行股东周年大会。
10:00 光大控股 股东周年大会。
11:00 众安房产 股东周年大会。
11:30 港铁公司 股东周年大会。
14:00 SOHO中国 股东周年大会。
14:30 中远太平洋 股东周年大会。
14:30 TCL通讯 股东周年大会。
15:30 TCL多媒体 股东周年大会。
15:30 腾讯控股 股东周年大会。
16:30 和谐汽车 股东周年大会。
5月19日（周四）
金山软件 公布季度业绩。
11:00 香港电视网络 股东周年大会。
11:30 利丰 股东周年大会。
15:00 中国太平 股东周年大会。
15:30 网龙 股东周年大会。
5月20日（周五）
09:30 北京汽车 在中国举行股东周年大会。
10:00 汉能薄膜发电 在中国举行股东周年大会。
14:00 中海发展 在中国举行股东周年大会。
15:00 瑞安房地产 股东周年大会。
5月23日（周一）
公布4月份消费物价指数（CPI）。
14:00 万洲国际 股东周年大会。
15:00 北控水务 股东周年大会。
11:00 中国海外宏洋 股东周年大会。
5月25日（周三）
10:00 万达商业 在中国举行股东周年大会。
11:00 中国电信 股东周年大会。
14:30 嘉里物流 股东周年大会。
15:00 上置集团 股东周年大会。
15:30 华润啤酒 股东周年大会。
*5月26日（周四）
公布4月份进出口数字。
09:30 中信银行 在中国举行股东周年大会。
10:00 中移动 股东周年大会。
10:30 天下图控股 股东周年大会。
13:30 海通证券 在中国举行股东周年大会。
15:30 中海油 股东周年大会。
*5月27日（周五）
09:00 徽商银行 在中国举行股东周年大会。
09:30 佐丹奴 股东周年大会。
10:00 盛源控股 举行股东周年大会。
10:00 TSC集团控股 举行股东周年大会。
10:30 中国广核电力 举行股东周年大会。
10:30 五矿建设 股东周年大会。
14:00 丽珠医药 在中国举行股东周年大会。
16:00 吉利汽车 举行股东周年大会。
16:00 霸王国际 在中国举行股东周年大会。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
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路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。