芝加哥期市：玉米自近两周高位下滑，大豆小幅上涨

以下是0125GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI 涨跌% 移动均值 CBOT小麦 473.75 -1.00 -0.21% +1.23% 474.83 63 CBOT玉米 392.50 -1.50 -0.38% +0.90% 379.63 63 CBOT大豆 1065.25 0.75 +0.07% -0.63% 1003.72 67 CBOT稻米 $11.96 $0.03 +0.21% +1.18% $10.92 80 美国原油 $47.80 $0.08 +0.17% +3.44% $43.31 73 汇率 欧元/美元 $1.132 $0.000 -0.01% +0.09% 美元/澳元 0.729 0.000 -0.03% +0.30% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王兴亚/徐文焰；审校 张涛/戴素萍)