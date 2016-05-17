版本:
中国
货币新闻 | 2016年 5月 17日 星期二 10:14 BJT

芝加哥期市：玉米自近两周高位下滑，大豆小幅上涨

以下是0125GMT报价：

      合约              价格     变动    涨跌%     两日      30日    RSI
                                              　   涨跌%   移动均值
    CBOT小麦           473.75    -1.00  -0.21%    +1.23%     474.83   63
    CBOT玉米           392.50    -1.50  -0.38%    +0.90%     379.63   63
    CBOT大豆           1065.25    0.75  +0.07%    -0.63%    1003.72   67
    CBOT稻米           $11.96    $0.03  +0.21%    +1.18%     $10.92   80
    美国原油           $47.80    $0.08  +0.17%    +3.44%     $43.31   73
    汇率
    欧元/美元          $1.132   $0.000  -0.01%    +0.09%
    美元/澳元           0.729    0.000  -0.03%    +0.30%
    
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 王兴亚/徐文焰；审校 张涛/戴素萍)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐