台湾股市：基本持平，新总统即将就职与经济疑虑令大盘回吐盘初升幅

标题新闻：英国汽车行业称为维持与欧盟贸易，须参与欧盟关税同盟，实行WTO关税给行业带来威胁
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路透台北5月17日 - 台湾股市周二盘中持平，海外市场上涨带动出现的盘初升势，因当地经济前景的不确定性以及台湾新总统周五将宣誓就职而消退。
0138GMT，加权股价指数 基本持平报8,065.32点，昨日收升0.2%。该指数本月仅有两天上涨，上周更触及逾三个月收盘低点。
电子类指数 升0.3%，但金融保险类指数 持平。
台湾总统当选人蔡英文将于周五宣誓就职。她的就职演说受到广泛关注。
中国大陆是台湾的最大贸易伙伴，外界担心，若北京对蔡英文的演说不满意，两岸经济纽带将被继续削弱。
台湾周五还将公布最新的外销订单数据。该数据已连跌12个月。(完)
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路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。