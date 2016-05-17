台湾股市：基本持平，新总统即将就职与经济疑虑令大盘回吐盘初升幅

路透台北5月17日 - 台湾股市周二盘中持平，海外市场上涨带动出现的盘初升势，因当地经济前景的不确定性以及台湾新总统周五将宣誓就职而消退。

0138GMT，加权股价指数 基本持平报8,065.32点，昨日收升0.2%。该指数本月仅有两天上涨，上周更触及逾三个月收盘低点。

电子类指数 升0.3%，但金融保险类指数 持平。

台湾总统当选人蔡英文将于周五宣誓就职。她的就职演说受到广泛关注。

中国大陆是台湾的最大贸易伙伴，外界担心，若北京对蔡英文的演说不满意，两岸经济纽带将被继续削弱。