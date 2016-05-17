路透调查：台湾4月外销订单金额料较上年衰退4.3%，为连续第13个月衰退

标题新闻：英国汽车行业称为维持与欧盟贸易，须参与欧盟关税同盟，实行WTO关税给行业带来威胁
WTO为世界贸易组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 台湾4月外销订单金额预估年减4.3%(前月为年减4.7%)
* 数据将于5月20日(周五)0800GMT公布
5月17日 - 路透调查12家金融机构结果显示，台湾4月外销订单金额料较上年同期衰退4.3%，为连续第13个月衰退；3月为年减4.7%。
先前分析师指出，下半年因比较基期较低，且预期央行再度降息机率越来越高，下半年出口有机会转为正成长。
台湾外销订单数据是亚洲出口及高科技产品需求的领先指标，通常较实际出口领先二至三个月。
以下为金融机构对4月外销订单的预估年变动率：(%)
金融机构 预估值
-----------------------------------
澳盛银行 -4.10
中国信托商业银行 -5.50
星展银行 -5.40
富兰克林华美投信 -3.20
安智银行 -4.00
日盛投顾 -3.80
元富投顾 -4.10
兆丰国际证券 -5.49
永丰投顾 -5.20
法国兴业银行 -4.80
台新投顾 -4.50
元大投顾 -3.30
-----------------------------------
中值 -4.30(完) (撰写 李可柔; 审校 高洁如)
WTO为世界贸易组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。