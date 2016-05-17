路透调查：台湾4月外销订单金额料较上年衰退4.3%，为连续第13个月衰退

5月17日 - 路透调查12家金融机构结果显示，台湾4月外销订单金额料较上年同期衰退4.3%，为连续第13个月衰退；3月为年减4.7%。

先前分析师指出，下半年因比较基期较低，且预期央行再度降息机率越来越高，下半年出口有机会转为正成长。

台湾外销订单数据是亚洲出口及高科技产品需求的领先指标，通常较实际出口领先二至三个月。