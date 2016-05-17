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亚洲 | 2016年 5月 17日 星期二 10:40 BJT

路透调查：台湾4月外销订单金额料较上年衰退4.3%，为连续第13个月衰退

* 台湾4月外销订单金额预估年减4.3%(前月为年减4.7%)

* 数据将于5月20日(周五)0800GMT公布

5月17日 - 路透调查12家金融机构结果显示，台湾4月外销订单金额料较上年同期衰退4.3%，为连续第13个月衰退；3月为年减4.7%。

先前分析师指出，下半年因比较基期较低，且预期央行再度降息机率越来越高，下半年出口有机会转为正成长。

台湾外销订单数据是亚洲出口及高科技产品需求的领先指标，通常较实际出口领先二至三个月。

以下为金融机构对4月外销订单的预估年变动率：(%)

金融机构 预估值

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澳盛银行 -4.10

中国信托商业银行 -5.50

星展银行 -5.40

富兰克林华美投信 -3.20

安智银行 -4.00

日盛投顾 -3.80

元富投顾 -4.10

兆丰国际证券 -5.49

永丰投顾 -5.20

法国兴业银行 -4.80

台新投顾 -4.50

元大投顾 -3.30

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中值 -4.30(完) (撰写 李可柔; 审校 高洁如)

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