《汇市简讯》美元/非日圆亚洲货币下跌，澳元/美元上扬

0209GMT * 美元/非日圆亚洲货币下跌，澳元/美元在澳洲央行会议记录公布后 强劲上扬 * 美元/非日圆亚洲货币波动温和 * 美元/韩元自开盘的1,177.5下跌至1,172，随后买盘重新浮现 * 美元/坡元仍在1.3700下方；美元/马币持于4.02下方，但交投清淡 * 海外市场过度看空澳元/美元，因预计澳洲央行6月降息 * 现在看来6月降息可能性已无，8月(联邦选举之后)倒是有可能 (完) (编译 郑茵 审校 戴素萍)