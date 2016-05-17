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亚洲 | 2016年 5月 17日 星期二 10:24 BJT

《汇市简讯》美元/非日圆亚洲货币下跌，澳元/美元上扬

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    * 美元/非日圆亚洲货币下跌，澳元/美元在澳洲央行会议记录公布后
强劲上扬
    * 美元/非日圆亚洲货币波动温和
    * 美元/韩元自开盘的1,177.5下跌至1,172，随后买盘重新浮现
    * 美元/坡元仍在1.3700下方；美元/马币持于4.02下方，但交投清淡
    * 海外市场过度看空澳元/美元，因预计澳洲央行6月降息
    * 现在看来6月降息可能性已无，8月(联邦选举之后)倒是有可能
    (完)
    
  
 (编译 郑茵 审校 戴素萍)

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