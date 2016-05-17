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亚洲 | 2016年 5月 17日 星期二 10:37 BJT

日本股市：早盘上涨，因美股劲扬和日圆走软提振人气

“市场整体稳定，但并没有足够有力的驱动因素提振投资者人气，”大和证券股市策略师高桥和宏表示。

他表示，在周末七国集团(G7)财长会议之前，投资者关切政府财政刺激的进展，会议可能讨论诸多议题，包括汇率与财政政策等。

苹果供应商也受到疲弱的日圆扶助，表现抢眼。日本显示器公司(JDI) 上涨1.5%，Minebea 劲升2.3%。

东证股价指数 上升0.8%至1,332.45点；JPX-日经400指数 涨0.9%，报12,063.66点。(完)

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