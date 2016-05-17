日本股市：早盘上涨，因美股劲扬和日圆走软提振人气

标题新闻：英国汽车行业称为维持与欧盟贸易，须参与欧盟关税同盟，实行WTO关税给行业带来威胁
WTO为世界贸易组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“市场整体稳定，但并没有足够有力的驱动因素提振投资者人气，”大和证券股市策略师高桥和宏表示。
他表示，在周末七国集团(G7)财长会议之前，投资者关切政府财政刺激的进展，会议可能讨论诸多议题，包括汇率与财政政策等。
苹果供应商也受到疲弱的日圆扶助，表现抢眼。日本显示器公司(JDI) 上涨1.5%，Minebea 劲升2.3%。
东证股价指数 上升0.8%至1,332.45点；JPX-日经400指数 涨0.9%，报12,063.66点。(完)
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路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。