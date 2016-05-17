台湾债市：10年券殖利率早盘受台股及美债带动微升，标债前市况趋冷清

标题新闻：英国汽车行业称为维持与欧盟贸易，须参与欧盟关税同盟，实行WTO关税给行业带来威胁
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路透台北5月17日 - 台湾10年期公债105/4 殖利率周二早盘小幅弹升。交易员表示，受台股走稳及美债殖利率走扬带动；惟因30年105/7期公债 标售在即，加上10年期增额公债105/4R周四即进入发行前交易，观望气氛浓厚。
他们指出，本周五台湾新旧政权即交接，市场正密切关注520以后政经情势的发展，致交投更趋冷清。
〞最近金融市场虽然跟着国际市场走，但台湾受政治影向稍微大一点，股市跌、台币贬。〞一位大型证券商交易员说。
他表示，倘若本月下旬情况不再恶化，金融市场可望稳定下来，主要过去一段时日市场已先行反应520潜在不确定因素；且从最近10年期 冷门券买盘转趋积极来看，显示市场对后市看法比较安心；〞最近还是要看520会不会造成金融市场的动荡。〞
一公股银行交易员则称，美债及美股上扬，加上台股在8,000点有撑，早盘多单纷纷出场，但市场静待稍晚105/7期公债标债结果，观望气氛浓厚，〞就等开出来再说啦。〞
路透调查显示，因市场资金充沛、景气尚未出现复苏的迹象，105/7期公债决标利率料将落在1.55 -1.58%间。
本地时间10:38，10年券105/4 殖利率涨0.55基点至0.8110%，成交8.5亿台币；另10年期冷门券 殖利率亦呈上涨走势，涨0.35基点至0.8410%，成交量为7亿台币。
另在台股方面。加权指数 小涨0.20%。
美国指标10年期公债 周一下跌13/32，收益率由上周五尾盘的1.71% 升至1.75%。
交易员预估，今日105/4殖利率主要区间在0.80-0.83%。
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