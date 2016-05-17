日本能源：2016/17财年大型日企对上游油气开发的投资料骤降约40%

标题新闻：英国汽车行业称为维持与欧盟贸易，须参与欧盟关税同盟，实行WTO关税给行业带来威胁
WTO为世界贸易组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透东京5月17日 - 周二公布的日本政府能源白皮书显示，受当前低油价环境影响，2016/17财年大型日本企业对上游油气开发的投资料下降约40%至大约1.2万亿(兆)日圆(110亿美元)。
日本经济产业省称，包括日本国际石油开发帝石 、JX控股 、三菱商事 和三井物产 在内的10家企业，在截至3月底的财年对上游油气开发的投资已从2014/15财年的2.1万亿日圆降至1.9万亿。(完) (编译 刘秀红；审校 孙国玉/徐文焰)
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路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。