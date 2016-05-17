日本能源：2016/17财年大型日企对上游油气开发的投资料骤降约40%

路透东京5月17日 - 周二公布的日本政府能源白皮书显示，受当前低油价环境影响，2016/17财年大型日本企业对上游油气开发的投资料下降约40%至大约1.2万亿(兆)日圆(110亿美元)。

日本经济产业省称，包括日本国际石油开发帝石 、JX控股 、三菱商事 和三井物产 在内的10家企业，在截至3月底的财年对上游油气开发的投资已从2014/15财年的2.1万亿日圆降至1.9万亿。(完) (编译 刘秀红；审校 孙国玉/徐文焰)