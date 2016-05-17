台湾汇市：台币早盘随韩元及人民币微升，惟交投清淡观望外资动向

标题新闻：英国汽车行业称为维持与欧盟贸易，须参与欧盟关税同盟，实行WTO关税给行业带来威胁
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路透台北5月17日 - 台币兑美元 周二盘初微扬。汇银人士表示，由于美元指数 稍见回弱，盘初台币随韩元及离岸人民币 止跌微升，惟交投清淡，量缩观望外资动向。
他们指出，台北外汇开盘一小时成交量约0.99亿美元，交投相当淡静，暂看不出外资明确交易方向，至于进/出口商也倾向离场观望，静待稍晚美国公布4月消费者物价指数及房屋开工等数据对美元走势的影响。
〞现在没有FLOW，出口商觉得(台币)太高，进口商觉得太低。〞一位民营商银交易员说。
今日台币兑美元主要交易区间为32.643-32.695，上日在32.628-32.708。
本地时间10:51，韩元兑美元 报1,172.7，上日收在1,179.7；台股加权指数 则涨0.17%。上日外资及陆资在台股卖超44.55亿台币，连12个交易日 卖超共计1,064.89亿台币。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘扩大；目前一个月美元/台币远汇 报32.610/32.640，上日收在32.630。
交易员预测今日主要实质交易区间：
•32.600-32.700
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