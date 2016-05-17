《路透晚报》--5月17日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：引导加工贸易向中西部转移，尽可能留在国内--商务部

中国商务部表示，希望加工贸易中相当一部分在国内得到更好发展，通过差异化政策引导加工贸易向中西部转移，尽可能将东部地区转移的加工贸易留在国内。

--中国航空：扩大低空空域开放，到2020年通用航空业经济规模逾万亿--国务院

中国国务院日前出台关于促进通用航空业发展的指导意见称，扩大低空空域开放、培育通用航空市场，目标是到2020年建成500个以上通用机场，通用航空业经济规模超过1万亿元。

--中国经济：一季度跟踪审计发现逾97亿元专项资金长期“趴在账上”--审计署

中国国家审计署发布审计公告显示，一些单位和项目仍有部分财政资金长期“趴在账上”，一季度有97.08亿元人民币的资金未及时统筹使用。

--中国经济：贝莱德执行长称中国需加大改革力度，以顺利调整经济走向

全球最大资产管理公司贝莱德BlackRock Inc.表示，中国如果想要从出口导向经济顺利转型为服务业导向经济，则需要更加积极地改革。

--《财经洞察》中国供给侧改革需避免陷入“只说不做”风险

中国4月金融、投资、出口、消费数据全面趋弱，似乎与高层着重强调的继续推进供给侧改革，控制杠杆风险等表态吻合；不过从其中国有企业投资、地方政府债净发行等指标来看，政府投资为经济托底并未放缓，供给侧改革有陷入“只说不做”的风险。

--《财经洞察》中国“去产能”的努力有面临消蚀的风险

在经济下行压力加大的大环境下，中国银行信贷的软约束以及地方保护主义等正让“僵尸企业”僵而不死，也让中国淘汰钢铁，煤炭等传统落后产能的努力可能面临被消蚀的风险。

--香港数据：2-4月失业率持平在3.4%，楼市整固令建造行业失业情况上升

香港政府统计处公布，2016年2-4月失业率为3.4%，持平于上一个期间，失业率上升主要见于建造业和专业及商用服务业。

【金融】

--中国金融：小微企业融资有效需求减弱，风险控制形势仍严峻复杂--银监会

中国银监会最新表示，受经济下行影响，中国小微企业扩张意愿降低，融资有效需求减弱，授信提款不足，且风险控制形势仍然严峻复杂。

--离岸人民币：首季贸易结算额跌30%，贷款及点心债余额亦降--香港金管局

香港金管局文件显示，香港一季度人民币业务全线降温，人民币存款资金池收缩、经香港银行处理的贸易结算额同比缩水30%，人民币贷款及点心债余额亦同告下降。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行500亿元七天逆回购，单日净回笼200亿

业内人士透露，中国央行公开市场今日将进行500亿元人民币七天期逆回购操作。据此计算，今日将净回笼200亿元。

--中国货币市场：MLF放量但资金面改善暂有限，缴税压力继续发酵

中国央行进行MLF(中期借贷便利)操作之后，银行间市场周二早盘资金面改善不明显，大行融出规模不多，隔夜供需略紧张。交易员称，5月缴税对资金面继续形成压力，MLF虽较到期规模小幅放量但缓解有限，关注央行后续会否有进一步的维稳动作。

--中国债市动态：现券仍震荡偏弱，MLF操作量超预期难改政策中性预期

中国银行间债市早盘现券收益率仍略有上浮，国债期货亦震荡偏弱；央行昨日MLF（中期借贷便利）操作量高于本月到期量，提前加量续做稍超出市场预期，但因此前官方已反复强调不要期望货币政策过度放松，因此政策中性预期难改。

--新债招标：国开行七年增发债收益率3.3934%，稍高于预测均值--业内人士

业内人士周二透露，中国国家开发银行上午招标的七年期增发债，中标收益率为3.3934%;一、三、五年固息债，中标收益率为2.4955%、2.9234%和3.1548%。

--《中国新债预测》两年及七年国债预测均值2.43%和2.93%，近二级料需求一般

中国财政部周三将招标发行两年和七年两期国债。路透调查显示，现券二级仍震荡显弱，上午招标的国开债亦显示机构参与积极性一般，尽管MLF（中期借贷便利）续作持续驰援流动性，但对情绪提振有限，预计中标利率近二级可能性较大，预测均值分别为2.43%和2.93%。

【外汇】

--人民币汇率：4月实际有效汇率创两年最大月跌幅，与名义汇率续双降--BIS

国际清算银行(BIS)最新公布，4月人民币实际有效汇率指数继续大降1.84%至126.14，创16个月新低，亦创出2014年4月以来最大单月跌幅，上月调整后跌幅为1.70%。

--中国汇市：午后美元反弹人民币收盘微跌，短期汇价料延续区间波动

中国人民币兑美元即期收盘微跌，中间价则小幅反弹，暂时脱离逾两个月低点。交易员称，日内汇价依旧追随美指波动，有效波幅相对有限，收盘前美指反弹，拖累汇价小跌，六月美联储议息会议前，美指料呈偏强趋势。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指小幅收跌，反弹动能减弱大盘维持调整格局

中国股市沪综指小幅收跌。分析师指出，今日大盘继续在窄幅区间内震荡，市场量能依然维持较低水平。目前市场仍处于存量资金博弈的状态，大盘反弹主要由于此前深跌所致，中期市场调整并未到位，后期大盘仍会有下探举动。

--中港证券：深港通有助于两地金融一体化，未来或扩至广东自贸区--专家

香港中资证券业协会永远名誉会长谢涌海称，深港通将是深圳与香港金融监管合作的突破口，有助于两地金融一体化，未来更有可能会扩至广东自贸区。

--中国证券：上市公司停复牌新规最快下周公布，严控忽悠式重组

中国证券报报导，新修订的停复牌新规将最快于下周发布，市场关注的“忽悠式重组”问题将遭到严控。同时，停复牌新规还将对A股上市公司随意停复牌、停牌时间过长的问题作出限制，这也被市场看作是A股为冲关MSCI指数扫除的一大障碍。

--《独家新闻》USDA将加入评估中国化工收购先正达交易的委员会--消息

据熟悉情况的消息人士表示，美国农业部(USDA)已同意加入美国政府的一个委员会。该委员会正在评估中国国有企业--中国化工集团计划以43亿美元收购瑞士种子和农药生产商先正达的交易。

--香港房地产：白石角住宅土地由亿京以约40.24亿港元中标，接近市场预期下限