《路透晚报》--5月17日日间新闻摘要（中港台）

标题新闻：英国汽车行业称为维持与欧盟贸易，须参与欧盟关税同盟，实行WTO关税给行业带来威胁
WTO为世界贸易组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：
【政经】
--中国经济：引导加工贸易向中西部转移，尽可能留在国内--商务部
中国商务部表示，希望加工贸易中相当一部分在国内得到更好发展，通过差异化政策引导加工贸易向中西部转移，尽可能将东部地区转移的加工贸易留在国内。
--中国航空：扩大低空空域开放，到2020年通用航空业经济规模逾万亿--国务院
中国国务院日前出台关于促进通用航空业发展的指导意见称，扩大低空空域开放、培育通用航空市场，目标是到2020年建成500个以上通用机场，通用航空业经济规模超过1万亿元。
--中国经济：一季度跟踪审计发现逾97亿元专项资金长期“趴在账上”--审计署
中国国家审计署发布审计公告显示，一些单位和项目仍有部分财政资金长期“趴在账上”，一季度有97.08亿元人民币的资金未及时统筹使用。
--中国经济：贝莱德执行长称中国需加大改革力度，以顺利调整经济走向
全球最大资产管理公司贝莱德BlackRock Inc.表示，中国如果想要从出口导向经济顺利转型为服务业导向经济，则需要更加积极地改革。
--《财经洞察》中国供给侧改革需避免陷入“只说不做”风险
中国4月金融、投资、出口、消费数据全面趋弱，似乎与高层着重强调的继续推进供给侧改革，控制杠杆风险等表态吻合；不过从其中国有企业投资、地方政府债净发行等指标来看，政府投资为经济托底并未放缓，供给侧改革有陷入“只说不做”的风险。
--《财经洞察》中国“去产能”的努力有面临消蚀的风险
在经济下行压力加大的大环境下，中国银行信贷的软约束以及地方保护主义等正让“僵尸企业”僵而不死，也让中国淘汰钢铁，煤炭等传统落后产能的努力可能面临被消蚀的风险。
--香港数据：2-4月失业率持平在3.4%，楼市整固令建造行业失业情况上升
香港政府统计处公布，2016年2-4月失业率为3.4%，持平于上一个期间，失业率上升主要见于建造业和专业及商用服务业。
【金融】
--中国金融：小微企业融资有效需求减弱，风险控制形势仍严峻复杂--银监会
中国银监会最新表示，受经济下行影响，中国小微企业扩张意愿降低，融资有效需求减弱，授信提款不足，且风险控制形势仍然严峻复杂。
--离岸人民币：首季贸易结算额跌30%，贷款及点心债余额亦降--香港金管局
香港金管局文件显示，香港一季度人民币业务全线降温，人民币存款资金池收缩、经香港银行处理的贸易结算额同比缩水30%，人民币贷款及点心债余额亦同告下降。
【固定收益】
--中国公开市场：今日进行500亿元七天逆回购，单日净回笼200亿
业内人士透露，中国央行公开市场今日将进行500亿元人民币七天期逆回购操作。据此计算，今日将净回笼200亿元。
--中国货币市场：MLF放量但资金面改善暂有限，缴税压力继续发酵
中国央行进行MLF(中期借贷便利)操作之后，银行间市场周二早盘资金面改善不明显，大行融出规模不多，隔夜供需略紧张。交易员称，5月缴税对资金面继续形成压力，MLF虽较到期规模小幅放量但缓解有限，关注央行后续会否有进一步的维稳动作。
--中国债市动态：现券仍震荡偏弱，MLF操作量超预期难改政策中性预期
中国银行间债市早盘现券收益率仍略有上浮，国债期货亦震荡偏弱；央行昨日MLF（中期借贷便利）操作量高于本月到期量，提前加量续做稍超出市场预期，但因此前官方已反复强调不要期望货币政策过度放松，因此政策中性预期难改。
--新债招标：国开行七年增发债收益率3.3934%，稍高于预测均值--业内人士
业内人士周二透露，中国国家开发银行上午招标的七年期增发债，中标收益率为3.3934%;一、三、五年固息债，中标收益率为2.4955%、2.9234%和3.1548%。
--《中国新债预测》两年及七年国债预测均值2.43%和2.93%，近二级料需求一般
中国财政部周三将招标发行两年和七年两期国债。路透调查显示，现券二级仍震荡显弱，上午招标的国开债亦显示机构参与积极性一般，尽管MLF（中期借贷便利）续作持续驰援流动性，但对情绪提振有限，预计中标利率近二级可能性较大，预测均值分别为2.43%和2.93%。
【外汇】
--人民币汇率：4月实际有效汇率创两年最大月跌幅，与名义汇率续双降--BIS
国际清算银行(BIS)最新公布，4月人民币实际有效汇率指数继续大降1.84%至126.14，创16个月新低，亦创出2014年4月以来最大单月跌幅，上月调整后跌幅为1.70%。
--中国汇市：午后美元反弹人民币收盘微跌，短期汇价料延续区间波动
中国人民币兑美元即期收盘微跌，中间价则小幅反弹，暂时脱离逾两个月低点。交易员称，日内汇价依旧追随美指波动，有效波幅相对有限，收盘前美指反弹，拖累汇价小跌，六月美联储议息会议前，美指料呈偏强趋势。
【证券/行业】
--中国股市：沪综指小幅收跌，反弹动能减弱大盘维持调整格局
中国股市沪综指小幅收跌。分析师指出，今日大盘继续在窄幅区间内震荡，市场量能依然维持较低水平。目前市场仍处于存量资金博弈的状态，大盘反弹主要由于此前深跌所致，中期市场调整并未到位，后期大盘仍会有下探举动。
--中港证券：深港通有助于两地金融一体化，未来或扩至广东自贸区--专家
香港中资证券业协会永远名誉会长谢涌海称，深港通将是深圳与香港金融监管合作的突破口，有助于两地金融一体化，未来更有可能会扩至广东自贸区。
--中国证券：上市公司停复牌新规最快下周公布，严控忽悠式重组
中国证券报报导，新修订的停复牌新规将最快于下周发布，市场关注的“忽悠式重组”问题将遭到严控。同时，停复牌新规还将对A股上市公司随意停复牌、停牌时间过长的问题作出限制，这也被市场看作是A股为冲关MSCI指数扫除的一大障碍。
--《独家新闻》USDA将加入评估中国化工收购先正达交易的委员会--消息
据熟悉情况的消息人士表示，美国农业部(USDA)已同意加入美国政府的一个委员会。该委员会正在评估中国国有企业--中国化工集团计划以43亿美元收购瑞士种子和农药生产商先正达的交易。
--香港房地产：白石角住宅土地由亿京以约40.24亿港元中标，接近市场预期下限
香港政府周二公布，一幅位于新界大埔白石角的住宅土地，由亿京置业控股有限公司以近40.24亿港元的出价中标，略高于市场预期下限。 (完) (整理 曾祥进; 审校 林高丽)
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路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。