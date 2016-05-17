主要国家经济指标预测--5月18日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月18日(三) 0130 中国70个大中城市住宅销售价格月度报告 4月 -- -- 0130 澳洲薪资价格指数(较前季) 第一季 +0.5% +0.5% (较上年同期) +2.2% +2.2% 0830 英国请领失业金人数(千人) 4月 增加4.3 增加6.7 按ILO标准计算的失业率 截至3月的三个月 5.1% 5.1% 平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期) +1.7% +1.8% 平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期) +2.3% +2.2% 0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 4月终值 持平 +1.2% (较上年同期) -0.2% -0.2% 扣除食品和能源HICP(较前月) 持平 +1.3% (较上年同期) +0.7% +1.0% 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 490.5 购房贷款申请指数 -- 235.6 抵押贷款再融资指数 -- 1,963.1 30年期抵押贷款利率 -- 3.82% 2100 韩国生产者物价指数(较上年同期) 4月 -- -3.3% (较前月) -- -0.1% 2350 日本机械订单(较前月) 3月 +0.5% -9.2% (较上年同期) +0.8% -0.7% 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超2,703 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超4,346 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 5月17日(二) 0430 日本工业生产修正值 3月 +3.8% -- 产能利用率指数(较前月) +3.2% -- 0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 4月 0.3% -- (较上年同期) -2.4% -- 0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 3月 顺差13.31 -- 对全球贸易收支 顺差53.65 -- 0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 +0.1% +0.3% (较上年同期) +0.3% +0.5% 核心CPI(较前月) 0.0% +0.2% (较上年同期) +1.2% +1.4% 零售物价指数(RPI)(较前月) +0.1% +0.3% (较上年同期) +1.3% +1.5% 扣除抵押贷款的RPI(较前月) +0.1% -- (较上年同期) +1.4% -- 0830 英国生产者物价指数(PPI) 4月 未经季节调整的投入物价(较前月) +0.9% +1.1% (较上年同期) -6.5% -6.7% 未经季节调整的产出物价(较前月) +0.4% +0.2% (较上年同期) -0.7% -0.8% 未经季节调整的核心产出物价(较前月) +0.2% +0.1% (较上年同期) +0.5% +0.3% 0900 欧元区未经季节调整贸易收支(亿欧元) 3月 顺差286 顺差225 1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 +0.4% +0.3% 未经季节调整的CPI(较上年同期) +1.1% +1.1% 经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2% 未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +2.1% +2.1% 每周平均实质所得(较前月) +0.2% -- 1230 美国建筑许可年率(万户) 4月 111.6 113.0 建筑许可(较前月) +3.6% -- 房屋开工年率(万户) 117.2 112.7 房屋开工(较前月) +6.6% -- 1230 加拿大制造业销售(较前月) 3月 -0.9% -1.8% 1315 美国工业生产(较前月) 4月 +0.7% +0.3% 产能利用率 75.4% 75.0% 制造业产出(较前月) +0.3% +0.3% 1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 4月 +0.3% -- 2245 新西兰生产者物价指数(PPI)投入物价 第一季 -1% -- 产出物价 -0.2% -- 2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 +0.4% +0.1% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 李春喜/蔡美珍; 审校 白云)