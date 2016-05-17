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亚洲 | 2016年 5月 18日 星期三 07:59 BJT

****主要国家经济指标预测--5月18日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 
 
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值      前值
    
    5月18日(三)
    0130 中国70个大中城市住宅销售价格月度报告       4月           --        --
    0130 澳洲薪资价格指数(较前季)                第一季         +0.5%      +0.5%
                         (较上年同期)                           +2.2%      +2.2%
    0830 英国请领失业金人数(千人)                    4月      增加4.3    增加6.7
             按ILO标准计算的失业率            截至3月的三个月    5.1%       5.1%
             平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期)             +1.7%      +1.8%
             平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期)           +2.3%      +2.2%
    0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月)    4月终值       持平      +1.2%
                                       (较上年同期)             -0.2%      -0.2%
               扣除食品和能源HICP(较前月)                        持平      +1.3%
                                 (较上年同期)                   +0.7%      +1.0%
    1100 美国MBA抵押贷款市场指数                    前周          --       490.5
                购房贷款申请指数                                  --       235.6
                抵押贷款再融资指数                                --     1,963.1
                30年期抵押贷款利率                                --       3.82%
    2100 韩国生产者物价指数(较上年同期)             4月           --       -3.3%
                              (较前月)                            --       -0.1%
    2350 日本机械订单(较前月)                       3月         +0.5%      -9.2%
                     (较上年同期)                               +0.8%      -0.7%
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                  前周           --   买超2,703
         外资投资日本股票(亿日圆)                                 --   卖超4,346
   
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段      现值     预估值
    
    5月17日(二)
    0430 日本工业生产修正值                         3月         +3.8%        --       
             产能利用率指数(较前月)                             +3.2%        --       
    0715 瑞士生产者/进口物价(较前月)                4月          0.3%        --        
                            (较上年同期)                        -2.4%        --       
    0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)               3月     顺差13.31        --   
               对全球贸易收支                               顺差53.65        --   
    0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月)            4月         +0.1%      +0.3%      
                                (较上年同期)                    +0.3%      +0.5%
             核心CPI(较前月)                                     0.0%      +0.2%      
                    (较上年同期)                                +1.2%      +1.4%      
             零售物价指数(RPI)(较前月)                          +0.1%      +0.3%      
                           (较上年同期)                         +1.3%      +1.5%      
             扣除抵押贷款的RPI(较前月)                          +0.1%        --       
                          (较上年同期)                          +1.4%        --       
    0830 英国生产者物价指数(PPI)                    4月
                未经季节调整的投入物价(较前月)                  +0.9%      +1.1%      
                                  (较上年同期)                  -6.5%      -6.7%      
                未经季节调整的产出物价(较前月)                  +0.4%      +0.2%      
                                  (较上年同期)                  -0.7%      -0.8%      
                未经季节调整的核心产出物价(较前月)              +0.2%      +0.1%      
                                      (较上年同期)              +0.5%      +0.3%      
    0900 欧元区未经季节调整贸易收支(亿欧元)         3月       顺差286    顺差225    
    1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月        +0.4%      +0.3%      
             未经季节调整的CPI(较上年同期)                      +1.1%      +1.1%      
             经季节调整的核心CPI(较前月)                        +0.2%      +0.2%      
             未经季节调整的核心CPI(较上年同期)                  +2.1%      +2.1%      
             每周平均实质所得(较前月)                           +0.2%        --       
    1230 美国建筑许可年率(万户)                      4月        111.6      113.0      
             建筑许可(较前月)                                   +3.6%        --       
             房屋开工年率(万户)                                 117.2      112.7      
             房屋开工(较前月)                                   +6.6%        --       
    1230 加拿大制造业销售(较前月)                    3月        -0.9%      -1.8%      
    1315 美国工业生产(较前月)                        4月        +0.7%      +0.3%      
             产能利用率                                         75.4%      75.0%      
             制造业产出(较前月)                                 +0.3%      +0.3%      
    1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI                 4月        +0.3%        --       
    
    2245 新西兰生产者物价指数(PPI)投入物价        第一季          -1%        --       
                                  产出物价                      -0.2%        --       
    2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季)            第一季        +0.4%      +0.1%   
    (完)
    
      
      经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 李春喜/蔡美珍; 审校 白云)

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