澳新汇市：澳元兑美元上涨1%，因央行会议纪录不如预期温和

澳洲央行发布的政策会议纪录显示，央行政策立场不像部分人士预期的那么温和。

“会议记录证实，澳洲央行在降息与否的问题上态度并不是很鲜明，”RBC资本市场的资深分析师Su-Lin Ong说。“市场将会据此认为，近期内不太可能再次降息，但我们不太肯定。”

Ong估计澳洲央行6月将降息至纪录低点1.5%。

银行间利率期货<0#YIB:>价格暗示，央行7月降息的机率为26%，会议记录公布前为36%。利率期货并已完全消化了央行年底前会降息的可能性。

澳元买盘亦拉抬新西兰元兑美元 至0.6823美元，昨日低见0.6748。

分析师预期，新西兰元交投区间将介于0.6750-0.6840美元。(完)

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