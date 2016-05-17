台湾债市：10年券殖利率收升，30年期得标利率高于预期尾盘多单出场

标题新闻：英国汽车行业称为维持与欧盟贸易，须参与欧盟关税同盟，实行WTO关税给行业带来威胁
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* 105/4期殖利率收盘强弹，受30年券标债结果影向 * 30年券得标利率远高于预期，尾盘多单纷纷出场 * 短线观察台股及周四10年券增额公债发行前交易 * 明日105/4区间估在0.82-0.86% 路透台北5月17日 - 台湾10年期公债105/4 殖利率周二收大涨。交易员指 出，受到30年期公债 得标利率远高于市场预期，短线料将对10年券形成压力， 尾盘多单纷纷出场，促使殖利率进一步收高。 他们表示，从这期30年期公债寿险业得标比重仅2.33%来看，显示寿险业意愿不高，不 仅代表市场对长券需求不振，亦表示短线底部利率即在目前水准；惟殖利率若出现强弹，逢 高可望吸引买盘进驻。 〞30年开出这种利率，明天10年券会有压力，但殖利率如果弹上来就是买点；因为，利 率总是在停损时跳到最高。〞一位大型商银交易员说。 他们指出，今天30年公债标不好，10年券殖利率有望续弹，短线观察重点仍在台股后市 表现，及周四10年期二次增额公债发行前交易怎么开。 他们说，近日台股指数守稳在8,000点附近，市场预估在520后股市有望出现跌深反弹行 情，倘若台股止跌走扬，将对债市带来压力，殖利率有机会进一步弹升。 一位大型证券商交易员则称，今天30年券开标结果虽有点出乎市场预料之外，但10年券 殖利率仅弹至0.83%，弹幅不算太大，显示目前市场气氛并不悲观，殖利率若有进一步弹高 ，预估弹至0.85-0.88%间，应可吸先前在0.80%附近获利了结者买单进驻。 台湾央行周二表示，财政部委托标售的30年105/7期公债 得标利率为1.65% ，高于市场预估的1.55-1.58%区间，较前期同年期公债得标利率2.288%，下跌63.8个基点。 台湾股市周二连二日收高，加权股价指数 收高0.90%，至8,140.48点。分析师表 示，受美股上扬提振，台股随亚洲股市走升，不过投资人追价心态相当审慎，成交量并未有 效放大。 交易员预估，明日105/4殖利率主要区间在0.82-0.86%；五年券105/5期 区 间估在0.53-0.56%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 10 105/4 +2.45 0.8300% 0.8090-0.8330% 65.0 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 105/6 1.3700% 10 105/4 0.8300% 5 105/5 没有成交 3 105/1 没有成交 2 105/3 没有成交 (完) (记者 罗两莎；审校 林高丽)
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路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。