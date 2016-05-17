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亚洲 | 2016年 5月 17日 星期二 15:01 BJT

台湾债市：10年券殖利率收升，30年期得标利率高于预期尾盘多单出场

* 105/4期殖利率收盘强弹，受30年券标债结果影向
    * 30年券得标利率远高于预期，尾盘多单纷纷出场
    * 短线观察台股及周四10年券增额公债发行前交易
    * 明日105/4区间估在0.82-0.86%

    路透台北5月17日 - 台湾10年期公债105/4 殖利率周二收大涨。交易员指
出，受到30年期公债 得标利率远高于市场预期，短线料将对10年券形成压力，
尾盘多单纷纷出场，促使殖利率进一步收高。
    
    他们表示，从这期30年期公债寿险业得标比重仅2.33%来看，显示寿险业意愿不高，不
仅代表市场对长券需求不振，亦表示短线底部利率即在目前水准；惟殖利率若出现强弹，逢
高可望吸引买盘进驻。
    
    〞30年开出这种利率，明天10年券会有压力，但殖利率如果弹上来就是买点；因为，利
率总是在停损时跳到最高。〞一位大型商银交易员说。
    
    他们指出，今天30年公债标不好，10年券殖利率有望续弹，短线观察重点仍在台股后市
表现，及周四10年期二次增额公债发行前交易怎么开。
   
    他们说，近日台股指数守稳在8,000点附近，市场预估在520后股市有望出现跌深反弹行
情，倘若台股止跌走扬，将对债市带来压力，殖利率有机会进一步弹升。 
    
    一位大型证券商交易员则称，今天30年券开标结果虽有点出乎市场预料之外，但10年券
殖利率仅弹至0.83%，弹幅不算太大，显示目前市场气氛并不悲观，殖利率若有进一步弹高
，预估弹至0.85-0.88%间，应可吸先前在0.80%附近获利了结者买单进驻。
    
    台湾央行周二表示，财政部委托标售的30年105/7期公债 得标利率为1.65%
，高于市场预估的1.55-1.58%区间，较前期同年期公债得标利率2.288%，下跌63.8个基点。
    
    
    台湾股市周二连二日收高，加权股价指数 收高0.90%，至8,140.48点。分析师表
示，受美股上扬提振，台股随亚洲股市走升，不过投资人追价心态相当审慎，成交量并未有
效放大。    
    
    交易员预估，明日105/4殖利率主要区间在0.82-0.86%；五年券105/5期 区
间估在0.53-0.56%。        
                
     收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年    期别                     (基点)                              (亿台币)
 期                                                                 
 10   105/4                      +2.45     0.8300%  0.8090-0.8330%      65.0
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  30    104/11                      没有成交
  20     105/6                       1.3700%
  10     105/4                       0.8300%
   5     105/5                      没有成交
   3     105/1                      没有成交
   2     105/3                      没有成交
 (完)         
   

 (记者 罗两莎；审校 林高丽)

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