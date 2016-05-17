台湾债市：10年券殖利率收升，30年期得标利率高于预期尾盘多单出场

* 105/4期殖利率收盘强弹，受30年券标债结果影向 * 30年券得标利率远高于预期，尾盘多单纷纷出场 * 短线观察台股及周四10年券增额公债发行前交易 * 明日105/4区间估在0.82-0.86% 路透台北5月17日 - 台湾10年期公债105/4 殖利率周二收大涨。交易员指 出，受到30年期公债 得标利率远高于市场预期，短线料将对10年券形成压力， 尾盘多单纷纷出场，促使殖利率进一步收高。 他们表示，从这期30年期公债寿险业得标比重仅2.33%来看，显示寿险业意愿不高，不 仅代表市场对长券需求不振，亦表示短线底部利率即在目前水准；惟殖利率若出现强弹，逢 高可望吸引买盘进驻。 〞30年开出这种利率，明天10年券会有压力，但殖利率如果弹上来就是买点；因为，利 率总是在停损时跳到最高。〞一位大型商银交易员说。 他们指出，今天30年公债标不好，10年券殖利率有望续弹，短线观察重点仍在台股后市 表现，及周四10年期二次增额公债发行前交易怎么开。 他们说，近日台股指数守稳在8,000点附近，市场预估在520后股市有望出现跌深反弹行 情，倘若台股止跌走扬，将对债市带来压力，殖利率有机会进一步弹升。 一位大型证券商交易员则称，今天30年券开标结果虽有点出乎市场预料之外，但10年券 殖利率仅弹至0.83%，弹幅不算太大，显示目前市场气氛并不悲观，殖利率若有进一步弹高 ，预估弹至0.85-0.88%间，应可吸先前在0.80%附近获利了结者买单进驻。 台湾央行周二表示，财政部委托标售的30年105/7期公债 得标利率为1.65% ，高于市场预估的1.55-1.58%区间，较前期同年期公债得标利率2.288%，下跌63.8个基点。 台湾股市周二连二日收高，加权股价指数 收高0.90%，至8,140.48点。分析师表 示，受美股上扬提振，台股随亚洲股市走升，不过投资人追价心态相当审慎，成交量并未有 效放大。 交易员预估，明日105/4殖利率主要区间在0.82-0.86%；五年券105/5期 区 间估在0.53-0.56%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 10 105/4 +2.45 0.8300% 0.8090-0.8330% 65.0 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 105/6 1.3700% 10 105/4 0.8300% 5 105/5 没有成交 3 105/1 没有成交 2 105/3 没有成交 (完) (记者 罗两莎；审校 林高丽)