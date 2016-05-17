中国债市动态：现券仍震荡偏弱，MLF操作量超预期难改政策中性预期

标题新闻：英国汽车行业称为维持与欧盟贸易，须参与欧盟关税同盟，实行WTO关税给行业带来威胁
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路透上海5月17日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率仍略有上浮，国债期货亦震荡偏弱；央行昨日MLF（中期借贷便利）操作量高于本月到期量，提前加量续做稍超出市场预期，但因此前官方已反复强调不要期望货币政策过度放松，因此政策中性预期难改。
交易员指出，中央会议再次表明推进供给侧改革的信心，未来较长时期内经济整体偏弱运行的态势料将持续，债市还将面临下有支撑上有阻力的局面，暂难现趋势性行情。
“（收益率）又上了一点，国开发的一般般，算返费收益率略高了，短期看不清，略偏空一点。（政策）药用多了，效果边际递减，”华南一基金交易员称。
中国央行周一公告，当日对21家金融机构开展中期借贷便利(MLF)操作共2,900亿元人民币，以保持银行体系流动性合理充裕。其中三个月期1,750亿元，六个月期1,150亿元，利率分别持平在2.75%和2.85%。
中国国家主席习近平在主持召开中央财经领导小组第十三次会议称，要坚定不移推进供给侧结构性改革，供给侧结构性改革关系全局、关系长远，一定要切实抓好。当前中国经济发展中有周期性、总量性问题，但结构性问题最突出，矛盾的主要方面在供给侧。
北京一银行交易员谈到，早盘长债收益率上行幅度在1个基点（bp）左右，中期品种如三年金融债收益率升幅更为明显一些。
上海一券商交易员则表示，央行的利率走廊不动，意味着短端交易价值偏低，真正的博弈都在长端，但目前长端利率对基本面及政策面等反映得已经相当充分，波动空间亦受限。
一级市场方面，国开行上午招标的1-7年四期增发债中，除一年品种收益率稍低于预期外，三、五和七年期定位均偏高。
剩余期限近三年的国开债160208券最新报价 在2.9750%/2.96%，上日尾盘为2.95%/3.94%。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1609 早盘收报100.225元人民币，较上日结算价跌0.02%；10年期国债主力合约T1609 收报98.980元，较上日结算价跌0.06%。(完) (发稿 边竞；; 审校 杨淑祯)
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路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。