中国债市动态：现券仍震荡偏弱，MLF操作量超预期难改政策中性预期

路透上海5月17日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率仍略有上浮，国债期货亦震荡偏弱；央行昨日MLF（中期借贷便利）操作量高于本月到期量，提前加量续做稍超出市场预期，但因此前官方已反复强调不要期望货币政策过度放松，因此政策中性预期难改。

交易员指出，中央会议再次表明推进供给侧改革的信心，未来较长时期内经济整体偏弱运行的态势料将持续，债市还将面临下有支撑上有阻力的局面，暂难现趋势性行情。

“（收益率）又上了一点，国开发的一般般，算返费收益率略高了，短期看不清，略偏空一点。（政策）药用多了，效果边际递减，”华南一基金交易员称。

中国央行周一公告，当日对21家金融机构开展中期借贷便利(MLF)操作共2,900亿元人民币，以保持银行体系流动性合理充裕。其中三个月期1,750亿元，六个月期1,150亿元，利率分别持平在2.75%和2.85%。

中国国家主席习近平在主持召开中央财经领导小组第十三次会议称，要坚定不移推进供给侧结构性改革，供给侧结构性改革关系全局、关系长远，一定要切实抓好。当前中国经济发展中有周期性、总量性问题，但结构性问题最突出，矛盾的主要方面在供给侧。

北京一银行交易员谈到，早盘长债收益率上行幅度在1个基点（bp）左右，中期品种如三年金融债收益率升幅更为明显一些。

上海一券商交易员则表示，央行的利率走廊不动，意味着短端交易价值偏低，真正的博弈都在长端，但目前长端利率对基本面及政策面等反映得已经相当充分，波动空间亦受限。

一级市场方面，国开行上午招标的1-7年四期增发债中，除一年品种收益率稍低于预期外，三、五和七年期定位均偏高。

剩余期限近三年的国开债160208券最新报价 在2.9750%/2.96%，上日尾盘为2.95%/3.94%。