香港已公布经济指标--2016/5/17

标题新闻：英国汽车行业称为维持与欧盟贸易，须参与欧盟关税同盟，实行WTO关税给行业带来威胁
WTO为世界贸易组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2016年3月 零售销售值 -9.8 -20.6 -2.9 2016年3月 零售销售量 -8.8 -19.5 +0.8 2016年3月 综合消费物价指数(CPI) +3.0 +3.1 +4.5 2016年3月 甲类消费物价指数(CPI +3.1 +3.6 +6.6 A) 2016年第一 本地生产总值(GDP) +0.8 +1.9 +2.4 季 16年1月-16年3月 15年12月-16年2月 15年1月-15年3月% % % 失业率 3.4 3.3 3.3 （以下以10亿港元为单 当月 前月 上年同期 位） 2016年3月 贸易赤字／盈余 -47.03 -33.15 -46.21 注 *为已经更新 ： ^经修订数据。（ 完） （路透中文新闻部：+852-2843 6318；传真 852-2539 6546；chinese.newsdesk@thomsonreuters.c om） **如欲提取相关资料，请点击下列代码** 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本 欧洲 台湾 中国 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾
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路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。